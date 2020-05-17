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В Коми подготовили пункты размещения для оказавшихся в зоне паводка

Четыре ПВР рассчитаны на 1,4 тыс. человек

ТАСС, 17 мая. Четыре пункта временного размещения на 1,4 тыс. человек подготовили в Республике Коми для жителей поселков в пригородах Сыктывкара, оказавшихся в зоне паводка. Об этом сообщила в воскресенье пресс-служба регионального правительства.

В воскресенье с жителями пригородных поселков Трехозерка и Выльтыдор, где подтоплено около 20 домов и более 300 дворовых территорий встретился врио губернатора региона Владимир Уйба и выслушал их просьбы. Пострадавшим от половодья будет оказана соответствующая помощь.

"Поселки обеспечены товарами первой необходимости, произведен подвоз топлива в необходимом количестве, имеется фельдшер для оказания первой помощи. На случай эвакуации населения подготовлены четыре пункта временного размещения общей вместимостью 1 400 человек, в которых имеются предметы первой необходимости и имущество на двести человек (одежда, постельные принадлежности, раскладушки и т. д.) и будет организовано питание", - говорится в сообщении пресс-службы.

В период половодья сыктывкарские спасатели ежедневно патрулируют заречные поселки. Проводится информирование населения об угрозе подтопления. В ходе рейдов жителям оказывается помощь в сохранении имущества в домах и починке мостков.

По данным регионального управления МЧС, в Усть-Куломском, Усть-Цилемском и Удорском районах республики из-за паводка действует режим чрезвычайной ситуации. При этом, по данным на 17 мая, в Усть-Куломском районе наблюдается устойчивый спад уровня воды. На подтопленных территориях сельских поселений Усть-Нем и Югыдьяг продолжают работать силы и средства аэромобильной группировки регионального управления МЧС.

Для ликвидации последствий поводка в регионе от МЧС России привлечено более 160 человек, 36 единиц техники, в том числе силы и средства аэромобильной группировки. На подтопленных территориях организованы пункты временного размещения, созданы запасы медикаментов, товаров первой необходимости и продуктов, проведена проверка готовности сил и средств. Всего в зоне подтопления находятся 269 домовладений, отселены 40 человек.

Предупреждение МЧС

По прогнозу ЦГМС Коми, максимальные уровни весеннего половодья ожидаются в ближайшее время на реке Печоре у сел Усть-Уса и Мутный Материк Усинского района, у села Щельяюр Ижемского района, у сел Усть-Цильма и Ермица Усть-Цилемского района. Повышение уровня воды до критических отметок возможно у села Петрунь близ Инты и села Колва Усинского района. По данным метеорологов, в выходные дни в республике повсеместно идут дожди. По ночам велика вероятность заморозков до минус 3 градусов, днем ожидается 5-12 градусов тепла.

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РоссияКоми
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