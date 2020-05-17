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Росприроднадзор предлагает ввести постоянный надзор на особо опасных для экологии объектах

Такая инициатива возникла в ходе исполнения поручения вице-премьера Виктории Абрамченко

МОСКВА, 17 мая. /ТАСС/. Росприроднадзор предлагает установить режим постоянного надзора на объектах, оказывающих наиболее негативное воздействие на окружающую среду, что позволит оперативно отслеживать изменения качества воздуха и наказывать нарушителей, сообщает пресс-служба ведомства.

"Для более подробного и постоянного контроля за загрязнением атмосферного воздуха Росприроднадзор предлагает установить режим постоянного надзора на объектах I категории негативного воздействия на окружающую среду", - говорится в сообщении.

Такая инициатива возникла в ходе исполнения поручения вице-премьера Виктории Абрамченко Росприроднадзору по масштабному анализу качества воздуха в городах - участниках проекта "Чистый воздух": в Братске, Красноярске, Липецке, Магнитогорске, Медногорске, Нижнем Тагиле, Новокузнецке, Норильске, Омске, Челябинске, Череповце и Чите. "Анализ атмосферного воздуха впервые проводился с использованием информации Росгидромета и Роспотребнадзора, а также данных дистанционного зондирования Земли", - отмечается в сообщении.

По данным Росприроднадзора, система контроля на объектах I категории негативного воздействия на окружающую среду поможет постоянно отслеживать изменения качества воздуха в городах и наказывать промышленные предприятия, нарушающие экологические нормы.

Всего существует четыре категории объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, в зависимости от уровня такого воздействия. I категория является наивысшей и говорит о значительном воздействии на экологию.

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Абрамченко, Виктория Валериевна
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