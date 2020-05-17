Наемный медперсонал больницы в Коммунарке получил положенные выплаты

МОСКВА, 17 мая. /ТАСС/. Медицинский персонал больницы в Коммунарке, работающий по договору, в полном объеме получил положенные выплаты за работу с пациентами, зараженными коронавирусом. Об этом сообщается в воскресенье на официальном сайте столичного департамента здравоохранения.

Ранее "Открытые медиа" сообщили, что около 100 сотрудников больницы в Коммунарке, где лечат людей с коронавирусом, написали письмо президенту РФ Владимиру Путину. Младшие медсестры, санитарки и технические работники, трудоустроенные в больнице через компанию "Арни", сообщили, что они не получили обещанные надбавки к зарплате.

"Все обязательства в рамках новых договорных отношений с подрядной организацией ООО "Арни", как и было сказано ранее, со стороны ГКБ №40 (больница в Коммунарке) выполнены в полном объеме. 13 мая был проведен трансфер денежных средств с учетом федеральных и городских доплат", - говорится в публикации.

Также там сообщается, что по информации, полученной от генерального директора компании "Арни" Петра Нелепы, все сотрудники уже получили выплаты.

11 мая Владимир Путин на совещании по мерам борьбы с распространением коронавируса сообщил, что все медики должны до 15 мая получить апрельские выплаты, установленные им за участие в борьбе с коронавирусом. Глава государства напомнил, что еще 8 апреля он предложил установить специальную федеральную выплату врачам, среднему и младшему медперсоналу, а также водителям экипажей скорой помощи, которые непосредственно работают с заразившимися коронавирусом (размер такой надбавки составил 25-80 тыс. рублей в месяц). Однако, добавил Путин, по его данным, на 9 мая эти выплаты осуществлены только в 56 субъектах РФ, на руки их получили 56 тыс. человек.