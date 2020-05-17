Росприроднадзор сообщил об улучшении качества воздуха в семи городах в период пандемии

МОСКВА, 17 мая. /ТАСС/. Качество атмосферного воздуха улучшилось в Братске, Липецке, Магнитогорске, Медногорске, Норильске, Череповце и Чите в период режима повышенной готовности, введенного в связи с угрозой распространения коронавируса, а ухудшилось - в Омске. Об этом свидетельствуют результаты проверок, опубликованные на сайте ведомства.

"Проведенный анализ показывает, что загрязнение атмосферного воздуха в г. Череповце в течение периода ограничительных мер, связанных с угрозой распространения коронавирусной инфекции, уменьшалось, в том числе уменьшилось загрязнение, связанное с выбросами промышленных предприятий", - говорится в тексте документа.

Отмечается, что анализ проводился в 12 городах - участниках федерального проекта "Чистый воздух" (нацпроект "Экология"). По данным ведомства, в Магнитогорске, Медногорске и Норильске качество воздуха улучшилось благодаря снижению выбросов загрязняющих веществ от транспорта, объектов теплоэнергетики, а также уменьшению влияния выбросов промышленных предприятий.

В Липецке воздух также в целом улучшился. Однако промышленные предприятия по-прежнему вносят существенный вклад в уровень загрязнения воздуха города. Улучшение качества воздуха в Братске связано со снижением интенсивности транспортных потоков, отмечает Росприроднадзор.

В Чите также в целом снизилось количество выбросов, но отмечается повышенное содержание двух вредных веществ. "Однако повышенные уровни содержания в атмосферном воздухе оксида углерода и бензапирена могут быть связаны с работой объектов теплоснабжения и природными пожарами, о чем свидетельствуют имеющиеся данные наблюдений за загрязнением атмосферного воздуха", - отмечается в документе.

Проведенный анализ также показал, что в Омске отмечается рост уровня загрязнения атмосферного воздуха, который обусловлен выбросами промышленных предприятий. Предприятия превышают гигиенические нормативы по специфическим загрязняющим веществам. В Красноярске, Нижнем Тагиле, Новокузнецке и Челябинске, в которых также проводились проверки, значительных изменений качества воздуха не обнаружено.