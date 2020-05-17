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Пандемия коронавируса нового типа

Прокуратура проверит сообщения о нарушениях при выплатах медикам в Дагестане

Ранее в соцсетях появилось видеообращение сотрудников станции скорой помощи Буйнакска, в котором они сообщили, что большинство из них не получили полагающихся выплат

МАХАЧКАЛА, 17 мая. /ТАСС/. Прокуратура Дагестана организовала проверки по сообщениям о нарушениях прав медработников в городе Буйнакске и других медицинских учреждениях республики, сообщили в воскресенье в пресс-службе прокуратуры региона.

Сотрудники станции скорой помощи Буйнакска разместили в соцсетях видеообращение, в котором сообщили о том, что большинство из них не получили полагающихся выплат за работу с больными, зараженными коронавирусом, а выплаченные надбавки оказались рассчитаны исходя из фактически отработанного времени. В пятницу в региональном оперштабе Дагестана сообщили, что Минздрав региона начислил стимулирующие выплаты всем медработникам, которые им полагаются за лечение пациентов с коронавирусом.

"Прокуратурой Республики Дагестан организованы проверки по сообщениям, размещенным в сети интернет, о нарушениях прав медицинских работников в городе Буйнакске и иных медицинских учреждений региона при начислении заработной платы и стимулирующих выплат <…>. В случае выявления нарушений будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования, направленные на реальное восстановление прав медицинских работников", - говорится в сообщении прокуратуры.

В пресс-службе отметили, что будет изучен каждый конкретный случай. "В ходе надзорных мероприятий прокуратура даст оценку законности начисления соответствующих выплат медицинским и иным работникам, непосредственно участвующим в оказании медицинской помощи гражданам, а также условия их труда", - добавили в прокуратуре.

Как пояснили ТАСС в пресс-службе Минздрава Дагестана, выплаты, согласно постановлению правительства РФ, получили 47 из 151 сотрудника станции скорой помощи в Буйнакске. "Согласно постановлению... выплаты получают работники, оказавшие помощь пациентам с подтвержденным коронавирусом", - пояснила представитель Минздрава.

Дополнительные выплаты получат все

Как сообщила ТАСС председатель республиканского комитета профсоюза медработников, депутат Народного собрания Республики Дагестан Зумруд Бучаева, которая в воскресенье встретилась с коллективом Буйнакской станции скорой помощи, дополнительные выплаты будут произведены также медицинским работникам, оказывающим помощь больным, у которых нет лабораторно подтвержденного коронавируса.

"Выплаты за приемы по вирусной пневмонии, которые не вошли в постановление РФ, определяющее порядок выплат именно по работе с COVID-19, определяются региональным решением. Правительство Республики Дагестан уже приняло постановление, по которому из регионального бюджета будут оплачиваться и эти случаи <…>. Нужно подождать некоторое время и эти выплаты они тоже получат", - сказала Бучаева, добавив, что на региональные выплаты потребуется больше времени - они могут быть произведены в течение месяца и более, при этом профсоюз будет контролировать порядок и сроки выплат.

В свою очередь сотрудники станции скорой помощи в Буйнакске, записавшие видеобращение, утверждают, что все сотрудники учреждения должны считаться работающими с инфицированными коронавирусом пациентами.

"Внебольничная пневмония - это осложнение от коронавируса. Зачем мы одеваемся в эти защитные костюмы, если это не коронавирус? У нас шесть сотрудниц уже лежат в больнице, одна - тяжелая, в реанимации в Махачкале. У 42 сотрудников пневмония, у шести подтвержден коронавирус", - сказала ТАСС дежурный фельдшер и председатель профкома медучреждения Бажим Пахуртдинова.

Ранее правительство РФ утвердило новые правила предоставления федеральных выплат врачам, работающим с пациентами с коронавирусом, - без привязки ко времени, на основе самого факта работы с больными, зараженными коронавирусной инфекцией. Правительство также утвердило распределение между регионами очередного транша межбюджетных трансфертов на сумму более 22,4 млрд руб., которые предоставляются бюджетам субъектов на доплаты врачам, помогающим больным с коронавирусом.

По данным министра здравоохранения Дагестана, в республике от коронавируса умерли 29 человек, от внебольничной пневмонии 657 человек, в настоящее время в Дагестане 13 697 заболевших внебольничной пневмонией, из них у 3 230 человек лабораторно подтверждено заражение коронавирусной инфекцией.

Теги
РоссияДагестанПандемия коронавируса нового типа
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