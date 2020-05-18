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В Нью-Йорке пару кроссовок Майкла Джордана продали с аукциона за рекордные $560 тыс.

За них заплатили почти в четыре раза больше, чем рассчитывали устроители торгов

НЬЮ-ЙОРК, 18 мая. /ТАСС/. Баскетбольные кроссовки Майкла Джордана проданы на аукционе в Нью-Йорке за S560 тыс. - почти в четыре раза дороже, чем рассчитывали устроители торгов. Об этом сообщается в воскресенье на сайте аукционного дома Sotheby's.

Кроссовки Air Jordan 1 фирмы Nike выполнены в цветах клуба NBA "Чикаго". Торги начались 8 мая и завершились 17 мая в Нью-Йорке. Sotheby's рассчитывал продать их за $100-150 тыс.

Air Jordan 1 таким образом побили прежний рекорд этого аукционного дома. Sotheby's в июле прошлого года продал беговые кроссовки Moon Shoe, выпущенные в 1972 году опять же Nike, за $437,5 тыс. Владельцем пары стал канадский коллекционер Майлс Надал.

Майкл Джордан является шестикратным победителем лиги в составе клуба из Чикаго, в каждом из финалов он признавался самым ценным игроком (MVP). Пять раз Джордан становился самым ценным игроком регулярного чемпионата и 14 раз принимал участие в Матче всех звезд лиги, в которых трижды был выбран MVP. В среднем за игру он набирал по 30,1 очка, совершал 6,2 подбора и отдавал 5,3 передачи. Также на его счету две золотые олимпийские медали в составе сборной США.

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США
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