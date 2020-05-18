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Пандемия коронавируса нового типа

В Италии практически отменяется карантин

Возобновлять деятельность могут все магазины, торговые центры, рестораны, бары, пиццерии и все прочие точки общепита для обслуживания за столиками, а также парикмахерские и салоны красоты

РИМ, 18 мая. /Корр. ТАСС Вера Щербакова/. Новый обширный пакет послаблений карантина вступает в силу в Италии в понедельник. Согласно последнему декрету правительства, возобновлять деятельность могут все магазины, торговые центры, рестораны, бары, пиццерии и все прочие точки общепита для обслуживания за столиками, а также парикмахерские и салоны красоты. Возобновляются службы в присутствии верующих не только в католических храмах, но и местах культа других религий.

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Во всех закрытых помещениях, включая магазины и транспорт, предписано использование средств персональной защиты - медицинских масок и перчаток. Снимать их можно будет только при употреблении еды и напитков в ресторанах и барах. Клиенты должны обслуживаться за столиками при соблюдении минимальной безопасной дистанции не менее 1 м. Эта же дистанция должна соблюдаться при застольях групп друзей и родственников. Столик в ресторане рекомендуется забронировать заранее, а персоналу сохранять списки клиентов не менее двух недель. При этом сохраняется запрет на большие сборища, праздники и собрания. Смогут вернуться итальянцы и к своему излюбленному и привычному способу употребления кофе - за стойкой. Но и в этом случае должна соблюдаться безопасная дистанция между клиентами и персоналом.

Все продавцы и клиенты в магазинах должны быть в масках и перчатках. При этом вводится ограничение на число одновременно находящихся в магазине людей в зависимости от его площади. Торговые точки должны разграничить вход и выход, чтобы клиенты не сближались ближе, чем на метр. В торговых центрах можно только делать покупки, но не использовать помещения для отдыха и развлечения.

Еще сложнее указанные ограничения соблюдать в парикмахерских, которым разрешили работать в понедельник, обычно выходной день для парикмахеров, а также вплоть до полуночи, чтобы успеть обслужить всех желающих. В салонах красоты исключаются любые процедуры с использованием пара. Нельзя пользоваться саунами и гидромассажными ванными.

С наступлением теплого сезона на итальянских побережьях открываются пляжи, где предписано выставлять зонты и лежаки на расстоянии 5 метров один от другого. Никаких коллективных пляжных игр не разрешается, как нельзя пользоваться общими бассейнами.

В церквях, где возобновляются службы, в чашах не будет святой воды, также верующие не смогут обмениваться рукопожатиями. Причащение священники будут проводить индивидуально. Верующие обязаны пользоваться масками и соблюдать дистанцию.

Свобода передвижения

Снимаются все ограничения на передвижение внутри региона и города проживания. Римляне, например, могут поехать на ближайшее побережье или в горы, но в пределах области Лацио. Такие же послабления действуют в других областях и включают возможность выезда на дачи (так называемые вторые дома). Однако пока не разрешены переезды из региона в регион, даже для того чтобы навестить родственников.

Пандемия разделила страну надвое: север, где коронавирус получил большее распространение, и юг, где массового заражения удалось избежать. Руководителям регионов дается определенная свобода в принятии решений в отношении модификации карантинных мер, но в соответствии с общей линией, диктуемой правительством. Так, в некоторых областях некоторые послабления были допущены раньше.

С 18 мая разрешено открыть музеи, но не все учреждения готовы обеспечить необходимые нормы безопасности. Поэтому пока не названо точной даты возобновления работы Колизея, Галереи Уффици во Флоренции, галереи "Брера" в Милане, а также крупной выставки Рафаэля в римском выставочном зале "Скудерие дель Квиринале". Хотя в столице в июне надеются возобновить исторические световые шоу на Императорских форумах.

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте уже назвал две других пороговых даты: 25 мая планируется открыть спортивные залы и бассейны, а 15 июня театры и кинотеатры. С 3 июня разрешается свободный выезд из Италии и въезд из стран ЕС и Шенгенской зоны. Это означает, что все приезжающие - итальянцы и иностранцы - не будут больше помещаться в карантин.

При этом правительство оставляет за собой право вносить ограничения в случае ухудшения эпидемиологических данных.

Коэффициент выздоровления

В Италии удалось опустить коэффициент репродукции вируса до показателя менее единицы, что позволяет обеспечивать жизнедеятельность экономики и общества в условиях пандемии при отсутствии вакцины. Как корреспондента ТАСС сказал глава Высшего совета здравоохранения Франко Локателли, после первого послабления карантина 4 мая, когда на работу вышли около 4,5 млн трудящихся, а людям стало можно посещать парки и покупать еду на вынос, данные продолжали снижаться. Он отметил, что показательны данные за минувшие субботу и воскресенье, учитывая инкубационный период коронавируса нового типа.

"Последние данные указывают на утверждение тенденции на сокращение больных COVID-19 (вызываемое новым коронавирусом заболевание - прим. ТАСС). Особенно это касается пациентов в отделениях интенсивной терапии. Сегодня там остается пятая часть числа госпитализированных, пик которых в реанимации был 3 апреля. Тогда в интенсивной терапии нуждались более 4 тыс. человек, сейчас менее 800 человек, и их число продолжает снижаться. И это, несомненно, результат предпринятых ограничительных мер. На данный момент никаких тревожных сигналов не возникло", - сказал эксперт, входящий в научно-технический комитет, чьими рекомендациями руководствуется правительство.

Он отметил, что на данном этапе крайне важно продолжать внимательно следить за колебанием цифр во всех областях и следить за суточным приростом новых случаев. "Надо учитывать, что результат любых послаблений с точки зрения эпидемиологических данных можно видеть через 10 дней", - сказал Локателли.

Суточный прирост новых случаев по всей стране сохраняется на уровне ниже 1 000. Число излечившихся превысило половину всех инфицированных и продолжает расти. Пока от последствий вызываемого новым коронавирусом заболевания продолжают умирать: в сутки число скончавшихся колеблется от 160 до 260 человек. Средний возраст жертв остается на уровне 80 лет. При этом менее 4% умерших с диагнозом COVID-19 не имели прочих патологий. Почти 60% страдали тремя и более другими заболеваниями. Всего за время пандемии число инфицированных достигло почти 225,5 тыс. человек.

Теги
ИталияПандемия коронавируса нового типа
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