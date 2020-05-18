Премьера документального фильма о фонде "Старость в радость" пройдет в интернете

МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. Онлайн-премьера документального фильма "Старость в радость" об одноименном благотворительном фонде, под опекой которого находятся тысячи пожилых людей и инвалидов, состоится в понедельник. Об этом рассказал ТАСС автор проекта "Другие люди?" Кирилл Косолапов.

"18 мая проект "Другие люди?" выпустит на своем канале в YouTube новый фильм "Старость в радость", рассказывающий об одноименном благотворительном фонде и его основателе - Лизе Олескиной, прошедшей путь от волонтера до человека, собравшего вокруг себя тысячи таких же неравнодушных и сегодня принимающего участие в организации системы долговременного ухода, обучении руководителей государственных и муниципальных учреждений по уходу и заботе о пожилых людях по всей стране", - сообщил собеседник агентства.

"Старость в радость" - российский негосударственный благотворительный фонд, занимающийся помощью инвалидам и пожилым людям, живущим в домах престарелых и психоневрологических интернатах. Как группа волонтеров существует с 2006 года, в качестве фонда - с 2011-го. Косолапов добавил, что сегодня под опекой фонда "Старость в радость" более 200 домов престарелых и психоневрологических интернатов, это более 35 тыс. подопечных.

"Есть истории, о которых нельзя не рассказать. Истории и люди, о которых хочется прокричать всему миру. Люди, которые, вне всяких сомнений, станут точкой опоры и маяком для многих из нас", - отметил собеседник агентства.

Поэтому, сказал Косолапов, и был запущен цикл документальных фильмов "Другие люди?". Первым стал вышедший 12 февраля документальный фильм, посвященный центру временного пребывания "Теплый дом" для молодых матерей с новорожденными детьми, которые из-за отсутствия жилья, работы и поддержки родственников оказались на грани отказа от собственного ребенка или его изъятия государственными службами.

"В следующих фильмах проект расскажет о тех, кто ищет пропавших детей, кто создает условия для жизни и работы людям с ограниченными возможностями, создает инклюзивные детские сады и школы, помогает усыновлению, работает в хосписах", - сообщил Косолапов.