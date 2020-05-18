В Испании продолжают ослаблять введенные из-за пандемии ограничения

МАДРИД, 18 мая. /ТАСС/. Около 70% жителей Испании с понедельника будут находиться на новом этапе ослабления ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса. Власти королевства изначально предупреждали, что смягчение мер может идти разными темпами, в зависимости от ситуации в том или ином регионе или провинции. Правительство сочло, что Мадрид, Барселона и часть автономного сообщества Кастилия-и-Леон все еще не готовы к тому, чтобы полностью перейти на первый этап, поэтому официально пока остаются на так называемой нулевой фазе.

На первом этапе жителям Испании разрешено встречаться с друзьями и родными, которые проживают в одной провинции. При этом нельзя собираться группами, превышающими 10 человек. Гулять и заниматься спортом на улице по-прежнему нужно в те временные интервалы, которые были установлены для разных групп лиц. Также все еще запрещено навещать пожилых людей, которые находятся в домах престарелых. Кроме того, испанцам пока не разрешили выезжать за пределы провинции, в которой они проживают.

Бары, кафе и рестораны смогут открыть террасы для посетителей, одновременно может быть занято не более 50% обычного числа столиков, которые придется дезинфицировать после каждого клиента. Торговые точки площадью до 400 кв. метров будут открыты для посетителей, но с ограничениями на одновременное посещение лиц. Также частично могут возобновить свою деятельность спортзалы, музеи, театры, церкви. Вновь будут открыты и отели, но без зон общего пользования и обеденных залов. Все еще необходимо в обязательном порядке носить маски в общественном транспорте и сохранять дистанцию.

Несмотря на то, что Мадрид, Барселона и часть автономного сообщества Кастилия-и-Леон пока не переходят на первый этап ослабления мер, власти Испании согласились уже сейчас частично смягчить ограничения и в этих зонах. Так, с 18 мая могут открыться торговые точки площадью не более 400 кв. м, религиозные центры и музеи, при этом они могут быть заполнены лишь на треть. Также будет разрешено брать книги в библиотеках. Террасы кафе и ресторанов пока останутся закрыты, встречи с друзьями и близкими тоже запрещены.

Ситуация в Испании

Испания является одним из наиболее пострадавших от пандемии государств. В королевстве выявлены более 231. тыс. случаев заражения коронавирусом, 27 650 пациентов умерли, 149,5 тыс. человек выздоровели. 17 мая было объявлено, что впервые за два месяца в Испании за сутки из-за коронавируса умерли менее ста человек.

В середине марта был введен режим повышенной готовности для сдерживания распространения заболевания. Это позволило ограничить передвижение жителей по всей стране. Были закрыты кафе, бары, рестораны, учебные учреждения, развлекательные заведения, спортзалы.

28 апреля правительство представило поэтапный план послабления ограничительных мер, который рассчитан минимум до конца июня. Он включает четыре фазы (от нулевой до третьей). Со 2 мая жителям страны всех возрастов разрешили гулять и заниматься спортом на улице. С 4 мая кафе и рестораны начали готовить еду навынос, возобновили работу парикмахерские, небольшие торговые точки, мастерские, но клиентам необходимо заранее записываться на прием. С 15 мая всем прибывающим в Испанию из-за рубежа нужно находиться на карантине в течение двух недель.

Пока режим повышенной готовности будет действовать до 24 мая. Председатель правительства Испании Педро Санчес заявил, что попросит парламент продлить его еще примерно на месяц. При этом премьер выразил надежду на то, что это будет последняя пролонгация. Он также подчеркнул, что без мер по изоляции коронавирусом в Испании могли бы заразиться 30 млн из 47 млн жителей, 300 тыс. человек могли бы умереть.