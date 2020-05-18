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Пандемия коронавируса нового типа

В Эстонии отменяется режим ЧП

Он был введен в стране 13 марта

ТАЛЛИН, 18 мая. /ТАСС/. Режим чрезвычайного положения из-за пандемии коронавируса, введенный в Эстонии 13 марта, отменяется с понедельника. Соответствующее решение правительство приняло в субботу, 16 мая.

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Согласно принятому кабинетом министров решению, с 18 мая всем спортивным командам страны разрешено тренироваться на свежем воздухе, возобновляются тренировки в помещениях спортивных клубов, в том числе в тренажерных залах и бассейнах. С 1 июня в Эстонии будет разрешено оказывать развлекательные услуги в торговых центрах - откроются детские площадки, игровые комнаты, бильярд, боулинг и пр. Поставщики услуг должны соблюдать требования дезинфекции и гарантировать, что помещение заполнено не более, чем на 50%.

Также с 1 июня разрешат собрания в закрытых помещениях, если в них участвуют не более 50 человек, а на открытом воздухе - до 100 человек. С 12 июня в Эстонии разрешат работу детских лагерей до 300 человек, при этом мероприятия должны проводиться в группах до 20 человек.

С 1 июля в республике возобновятся киносеансы, спектакли, концерты, конференции, публичные встречи и другие публичные мероприятия, включая ярмарки. Организатор будет обязан обеспечивать соблюдение участниками правил социального дистанцирования, при этом в помещении в таких мероприятиях могут принимать участие до 500 человек (используя не более половины площади зала), а на открытом воздухе - до 1 тыс. человек.

С 10 мая в Эстонии разрешено проводить богослужения и религиозные ритуалы, а 11 мая открылись торговые центры (исключая места проведения досуга, включая кинотеатры, боулинги, казино и детские игровые комнаты), музеи и выставочные залы. С 15 мая страны Балтии первыми в ЕС возобновили безвизовые поездки для своего населения, прерванные 17 марта из-за распространения коронавируса.

Некоторые правила карантина остаются

Несмотря на отмену режима чрезвычайного положения, некоторые введенные из-за угрозы распространения коронавируса ограничения сохраняются. В частности, продажа алкоголя с 22 часов вечера до 10 часов утра будет ограничена во всех местах торговли, в том числе ресторанах и барах. Все правила карантина обязаны соблюдать больные COVID-19 (заболевание, вызываемое коронавирусом - прим. ТАСС) и близко контактировавшие с ними лица.

Также остается в силе правило социального дистанцирования 2 + 2 (не более двух человек вместе на расстоянии не менее двух метров от других - прим. ТАСС), которое действует на улице и в помещениях. Заведения общепита вплоть до 1 июля должны оставаться закрытыми после 22 часов. По-прежнему запрещена работа таких развлекательных заведений, как ночные клубы, казино, залы игровых автоматов, кальянные, клубы для взрослых.

Кроме того правительство Эстонии ввело с 18 мая запрет на полеты в страны с высоким риском заболевания коронавирусом - в том числе в Россию, Бельгию, Великобританию, Данию, Турцию и Швецию. С 24 мая будут запрещены полеты из Эстонии в Белоруссию. Указанные ограничения будут действовать до 7 июня, после чего будут либо продлены, либо отменены.

Министр социальных дел Эстонии Танель Кийк заявил 15 марта, что республика преодолела кризис, связанный с распространением коронавируса нового типа.

Общее число заразившихся в Эстонии составляет 1 774, умерли 63 человека.

Теги
ЭстонияПандемия коронавируса нового типа
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