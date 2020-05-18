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Пандемия коронавируса нового типа

Кадыров потребовал уволить медиков, распространивших слухи о нехватке средств защиты

Глава Чечни заявил, что республика имеет достаточное количество оборудования, медикаментов и масок и может помогать другим регионам

ГРОЗНЫЙ, 18 мая. /ТАСС/. Глава Чечни Рамзан Кадыров потребовал уволить медицинских работников Гудермесской больницы, распространивших фейковые сообщения о нехватке в учреждении средств защиты для приема пациентов с коронавирусом и смерти одного из сотрудников. Об этом он заявил в эфире ЧГТРК "Грозный" в ходе заседания оперативного штаба.

"Провокаторов надо уволить. У нас хватает всего - оборудования, костюмов, масок, кислорода, медикаментов. Мы, наоборот, можем оказывать помощь другим регионам. У нас 30-40 тыс. минимум до сих пор лежат противочумных костюмов, мы закупаем миллионы масок", - отметил Кадыров.

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Он включил аудиозапись, на которой сообщается о смерти женщины-врача из больницы в Гудермесе, а также заявление ее сына о том, что она на самом деле жива. "Какая-то сумасшедшая рассылает такое фейковое аудиосообщение, об этом говорят все ведущие правозащитники, не проверяя. Врач должна снимать панику, успокоить", - добавил глава Чечни.

По словам министра здравоохранения региона Эльхана Сулейманова, Гудермесская больница - одна из лучших в регионе и решение о ее перепрофилировании под лечение больных с коронавирусом было принято 12 мая. "Буквально накануне было принято решение о том, что Гудермесская больница начнет работать с этими пациентами с 14 числа, и в связи с этим, 13 мая на склады этого учреждения поступило все необходимое для работы с пациентами, в плане защиты, там были противочумные костюмы, комплекты, очки. Мое глубокое убеждение, что речь идет о провокации", - отметил министр.

В мессенджерах на прошлой неделе начали распространяться аудиосообщения от некоторых врачей медучреждения, в которых они сообщали о том, что больницу перепрофилируют под лечение больных с коронавирусом, а средств защиты для медиков нет. После проверки выяснилось, что руководство учреждения ненадлежащим образом информировало персонал о подготовке, а авторами заявлений о неготовности медучреждения к приему больных являются медработники, которые и не должны были работать с коронавирусными пациентами.

Позднее авторы сообщений в эфире телеканала "Грозный" признали необоснованность своих жалоб, отметив, что поторопились с выводами, поскольку были напуганы и не знали о запасах средств защиты. Главврач больницы Ильяс Энганоев был переведен на работу в Министерство здравоохранения региона, его должность занял экс-вице-премьер Чеченской Республики Муса Ахмадов.

Теги
Кадыров, Рамзан АхматовичРоссияЧечняПандемия коронавируса нового типа
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