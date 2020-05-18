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Пандемия коронавируса нового типа

В Красноярский край перебросят силы Минобороны для борьбы с коронавирусом

Военные развернут полевой госпиталь на 1 тыс. мест

МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. Минобороны России самолетами Ил-76 перебросит специалистов 100-го отдельного полка материально-технического обеспечения в Красноярск для борьбы с коронавирусной инфекцией в Северо-Енисейском районе Красноярского края. Военные развернут полевой госпиталь на тысячу койко-мест, проведут дезинфекцию и займутся лечением заразившихся вирусом, сообщили в понедельник в Минобороны России. 

"Самолетами Ил-76 военно-транспортной авиации ВКС России с аэродромов Кубинка и Чкаловский в Красноярск будут доставлены личный состав и специальная военная техника 100-го отдельного полка обеспечения материально-технического обеспечения Вооруженных сил Российской Федерации. Силами подразделений полка в районе поселке Еруда Северо-Енисейского района Красноярского края будет развернут полевой лагерь на 1 тыс. койко-мест", - сообщили в военном ведомстве. 

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Переброска сводного отряда Минобороны в составе 200 военнослужащих, в том числе 77 врачей и младших медицинских специалистов, а также около 100 единиц специальной военной техники осуществляется по поручению президента России Владимира Путина. Из Подмосковья 20 рейсами перебросят 60 военнослужащих и 55 единиц техники. Кроме того, из города Юрга Кемеровской области и села Топчиха Алтайского края железной дорогой в Красноярский край доставят мобильный госпиталь на 100 койко-мест, мобильный отряд РХБЗ и подразделения обеспечения 41-й общевойсковой армии Центрального военного округа. 

"Военнослужащие организуют паромную переправу для переброски личного состава и военной техники через реку Енисей и в условиях бездорожья совершат марш на штатной технике в Северо-Енисейский район Красноярского края", - сообщили в ведомстве. 

После прибытия, развертывания госпиталя и техники в поселке Еруда военные проведут противоэпидемические мероприятия и приступят к диагностике и лечению заразившихся коронавирусом для локализации вспышки инфекции и недопущению ее дальнейшего распространения. 

Вспышка в Красноярском крае 

15 мая пресс-служба губернатора Красноярского края со ссылкой на главу региона Александра Усса сообщила, что Минобороны развернет медицинский госпиталь на крупнейшем золотодобывающем предприятии России - Олимпиадинском ГОК (принадлежит компании "Полюс") в Красноярском крае. 

Коронавирус на предприятии был обнаружен в начале мая. В настоящий момент региональное управление Роспотребнадзора не сообщает данные о числе заболевших до окончания эпидрасследования. Силами края там развернут мобильный госпиталь на 400 пациентов. 

Олимпиадинский ГОК является крупнейшим золотодобывающим предприятием России. Добыча руды осуществляется на трех карьерах: Восточном, Титимухте и Благодатном. Переработка руды ведется на четырех золотоизвлекательных фабриках.

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Путин, Владимир ВладимировичРоссияКрасноярский крайКемеровская областьПандемия коронавируса нового типа
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