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Пандемия коронавируса нового типа

На Чукотке начали бесплатно раздавать защитные маски

Их будут раздавать в аэропортах, больницах, на важных производствах, в транспорте и торговых центрах

АНАДЫРЬ, 18 мая. /ТАСС/. Бесплатную раздачу защитных масок организовали в аэропорту, торговых центрах, медучреждениях и на транспорте Чукотки. Об этом в Instagram сообщил губернатор округа Роман Копин.

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В поездке по сёлам #ПровиденскийРайон @provadm был приятно удивлён. Очень многие жители - взрослые и дети - соблюдают масочный режим: у кого-то медицинская маска, у других самодельная из ткани или марли. Учитывая сложную эпидситуацию, всем жителям округа можно брать пример. ᅠ На 16.05 в округе подтверждены 47 случаев COVID-19, 18 человек выздоровели. Динамика настораживающая. Поэтому особое внимание - на #УгольныеКопи @anadyr_rayon и #Певек @pevek_official, где появились случаи заболевания, на школы и детские сады, места возможного скопления людей. ᅠ Для этого создаём важное условие - маски будут бесплатно раздавать в аэропортах, больницах, на важных производствах, в транспорте и торговых центрах. Продолжим обеспечивать ими школы и детские сады. ᅠ Вместе с недропользователями и неравнодушными людьми нам удалось создать запас из почти 400 тысяч масок. Лучшее применение для них - именно безвозмездная защита жителей. С понедельника #ГБУЗЧОБ начнёт распределять маски по организациям и предприятиям. ᅠ При этом в продаже маски тоже останутся, #Чукотфармация продолжит обеспечивать аптеки округа. ᅠ Берегите друг друга! ᅠ #здоровьевприоритете #стопкоронавирус #коронавирус #COVID19 #Чукотка #Арктика #НастоящаяАрктика #ДальнийВосток #ДФО #Chukotka #Arctic #RealArctic #FarEastRussia

Публикация от Роман Копин (@romankopin)

По поручению вице-премьера - полпреда президента РФ в ДФО Юрия Трутнева с начала мая на Чукотку поступили две партии комплектов индивидуальной защиты для врачей по линии Фонда развития Дальнего Востока и Арктики. К закупке средств индивидуальной защиты подключились и предприниматели округа.

"Создаем важное условие - маски будут бесплатно раздавать в аэропортах, больницах, на важных производствах, в транспорте и торговых центрах. Продолжим обеспечивать ими школы и детские сады. Вместе с недропользователями и неравнодушными людьми нам удалось создать запас из почти 400 тысяч масок. Лучшее применение для них - именно безвозмездная защита жителей. С понедельника Чукотская окружная больница начала распределять маски по организациям и предприятиям", - говорится в сообщении.

Отмечается, что при этом в продаже маски тоже останутся, "Чукотфармация" продолжит обеспечивать аптеки округа.

Со 2 апреля на Чукотке действует режим самоизоляции, который распоряжением губернатора округа продлен до 31 мая. В настоящий момент на полуострове официально подтверждено 56 случаев заражения коронавирусом, 23 человека выздоровели.

Теги
Копин, Роман ВалентиновичРоссияЧукотский автономный округДальний ВостокПандемия коронавируса нового типа
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