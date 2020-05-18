В Красноярск прибыли первые самолеты со специалистами МО для борьбы с коронавирусом

МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. Первые самолеты со специалистами и техникой 100-го отдельного полка материально-технического обеспечения Вооруженных сил РФ прибыли в Красноярск. Для борьбы с коронавирусной инфекцией в Северо-Енисейском районе Красноярского края военные развернут полевой госпиталь на тысячу койко-мест, проведут дезинфекцию и займутся лечением заразившихся вирусом, сообщили в понедельник в Минобороны России.

"Самолеты Ил-76 Военно-транспортной авиации ВКС России с подмосковных аэродромов Кубинка и Чкаловский оперативно перебросили в Красноярск личный состав и специальную военную технику 100-го отдельного полка обеспечения материально-технического обеспечения Вооруженных сил Российской Федерации", - сообщили в Минобороны.

Переброска сводного отряда Минобороны в составе 200 военнослужащих, в том числе 77 врачей и младших медицинских специалистов, а также около 100 единиц специальной военной техники, осуществляется по поручению президента России Владимира Путина. Из Подмосковья 20 рейсами перебросят 60 военнослужащих и 55 единиц техники.