В Красноярск прибыли первые самолеты со специалистами МО для борьбы с коронавирусом

МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. Первые самолеты со специалистами и техникой 100-го отдельного полка материально-технического обеспечения Вооруженных сил РФ прибыли в Красноярск. Для борьбы с коронавирусной инфекцией в Северо-Енисейском районе Красноярского края военные развернут полевой госпиталь на тысячу койко-мест, проведут дезинфекцию и займутся лечением заразившихся вирусом, сообщили в понедельник в Минобороны России.
"Самолеты Ил-76 Военно-транспортной авиации ВКС России с подмосковных аэродромов Кубинка и Чкаловский оперативно перебросили в Красноярск личный состав и специальную военную технику 100-го отдельного полка обеспечения материально-технического обеспечения Вооруженных сил Российской Федерации", - сообщили в Минобороны.
Переброска сводного отряда Минобороны в составе 200 военнослужащих, в том числе 77 врачей и младших медицинских специалистов, а также около 100 единиц специальной военной техники, осуществляется по поручению президента России Владимира Путина. Из Подмосковья 20 рейсами перебросят 60 военнослужащих и 55 единиц техники.
Кроме того, из города Юрга Кемеровской области и села Топчиха Алтайского края железной дорогой в Красноярский край доставят мобильный госпиталь на 100 койко-мест, мобильный отряд РХБЗ и подразделения обеспечения 41-й общевойсковой армии Центрального военного округа.
После прибытия, развертывания госпиталя и техники в поселке Еруда военные проведут противоэпидемические мероприятия и приступят к диагностике и лечению заразившихся коронавирусом для локализации вспышки инфекции и недопущению ее дальнейшего распространения.
Вспышка в Красноярском крае
15 мая пресс-служба губернатора Красноярского края со ссылкой на главу региона Александра Усса сообщила, что Минобороны развернет медицинский госпиталь на крупнейшем золотодобывающем предприятии России - Олимпиадинском ГОК (принадлежит компании "Полюс") в Красноярском крае.
Коронавирус на предприятии был обнаружен в начале мая. В настоящий момент региональное управление Роспотребнадзора не сообщает данные по числу заболевших до окончания эпидрасследования. Силами края там развернут мобильный госпиталь на 400 пациентов.
Олимпиадинский ГОК является крупнейшим золотодобывающим предприятием России. Добыча руды осуществляется на трех карьерах: Восточном, Титимухте и Благодатном. Переработка руды ведется на четырех золотоизвлекательных фабриках.