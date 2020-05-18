В детские лагеря Карелии допустят только после отрицательных тестов на коронавирус

ПЕТРОЗАВОДСК, 18 мая. /ТАСС/. Детей и персонал оздоровительных лагерей в Карелии будут проверять на коронавирус перед сменами и принимать только в случае отрицательного результата. При этом детская оздоровительная кампания 2020 года начнется не ранее 1 июля, сообщили ТАСС в республиканском министерстве образования.

"Весь персонал, который будет работать с детьми, в том числе работников пищеблока и детей непосредственно, перед началом смены будут проверять на коронавирус и принимать в лагерь только при отрицательном результате. Это дополнительные меры к имеющимся обследованиям", - рассказали в региональном ведомстве.

Летнюю оздоровительную кампанию в регионе намерены начать не ранее 1 июля с учетом эпидемической обстановки и отсутствия рисков появления новых очагов инфекции. При отсутствии запретов, благополучной эпидобстановке и соблюдении санитарных требований при перевозке организованных групп, для детей закупят не менее 870 путевок в лагеря на черноморском побережье Краснодарского края. Из них 110 получат сироты и те, кто остался без попечения родителей.

"Решение о выезде организованных групп детей за пределы республики будет принято с учетом указов президента РФ, распоряжений правительства России, санитарно-эпидемиологической обстановки субъекта, принимающего детей на отдых, а также обеспечения и соблюдения санитарно-эпидемиологических требований при перевозке организованных групп детей и отсутствия рисков распространения новой коронавирусной инфекции", - отметили в республиканском минобразования.

В Карелии уже сформирован реестр организаций, которые будут заниматься отдыхом почти 8 тыс. детей этим летом на территории региона: в него вошел 121 лагерь - один загородный, 118 лагерей дневного пребывания, а также два палаточных. "Со стороны уполномоченных контрольно-надзорных органов осуществляется контроль за санитарно-эпидемиологическим благополучием, соблюдением требований пожарной, антитеррористической безопасности, обустройством мест для купания детей", - добавили в ведомстве.

Новые подходы к детскому отдыху в России

Контроль за всеми форматами организованного детского отдыха был ужесточен после трагедии, произошедшей в республике в июне 2016 года: на двух каноэ и рафте в шторм на озере Сямозеро вместе с сопровождающими попала группа из 47 детей, отдыхавших в оздоровительном лагере - парк-отеле "Сямозеро". В результате похода по озеру погибли 14 детей. Уже к концу 2016 года был принят закон, который ужесточил требования к безопасности детей в лагерях. Документ распределил полномочия всех уровней власти, а также установил критерии профессиональных стандартов для вожатых.

В 2018 году были приняты поправки в закон "Об основных гарантиях прав ребенка в РФ", которые ввели дополнительные меры для обеспечения безопасности детского отдыха. Так, список действующих лагерей, который вели в регионах, теперь публикуется в интернете, а местным властям необходимо утвердить и опубликовать списки рекомендуемых турмаршрутов. Руководство лагеря должно заключать с родителями типовой договор , в котором также есть пункты, связанные с безопасностью. Кроме того, введен механизм общественного контроля за лагерями, который предполагает публикацию на сайтах жалоб родителей на организацию детского отдыха и ответы на заданные вопросы.