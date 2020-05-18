Бывший журналист "Коммерсанта" Иван Сафронов стал советником главы Роскосмоса

МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. Бывший журналист издательского дома "Коммерсантъ" Иван Сафронов назначен советником по информационной политике гендиректора Роскосмоса Дмитрия Рогозина. Об этом ТАСС сообщил источник в госкорпорации.

"Приказ подписан, Сафронов приступил к выполнению служебных обязанностей советника Рогозина", - рассказал собеседник агентства.

Он уточнил, что новый советник главы Роскосмоса "будет заниматься выстраиванием информационной политики внутри госкорпорации и входящих в нее предприятий, также ему доверено кураторство ряда спецпрограмм Роскосмоса".

Сафронов подтвердил ТАСС свое назначение.

Иван Сафронов родился в Москве в 1990 году. В 2010 году окончил Высшую школу экономики по специальности "журналистика". В 2010-2019 годах - корреспондент и спецкорреспондент "Коммерсанта", в 2019-2020 годах - спецкорреспондент газеты "Ведомости". Занимался освещением деятельности военного и военно-технического сотрудничества, проблематикой оборонно-промышленного комплекса и космической промышленности.