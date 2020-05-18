В дальневосточных городах начали делать платные тесты на антитела к коронавирусу

ХАБАРОВСК, 18 мая. /ТАСС/. Тестирование на антитела к коронавирусу для всех желающих запустили в городах Дальнего Востока. Об этом ТАСС сообщили в понедельник в пресс-службе компании "Инвитро".

"С 18 мая компания "Инвитро" в Хабаровске начинает проводить тесты на антитела к коронавирусу для всех желающих", - говорится в сообщении компании. Тестирование началось также в Комсомольске-на-Амуре, Владивостоке, Южно-Сахалинске и в Петропавловске-Камчатском, сказали ТАСС в пресс-службе.

Такое обследование уже доступно для жителей Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Самары и Челябинска.

Анализ проводится для всех желающих без симптомов ОРВИ на профессиональных тест-системах отечественных и иностранных производителей. Результат обратившийся сможет получить через 10 рабочих дней. Позднее сроки выполнения анализа сократят до двух рабочих дней.

"Данный вид исследований позволяет определить наличие в сыворотке крови человека специфических антител к вирусу SARS-CoV-2. Тесты предназначены для выявления антител класса G (IgG). Они позволят выявить факт перенесенного заболевания у пациентов с отрицательным результатом ПЦР-исследования, а также у лиц с бессимптомным или субклиническим течением инфекции. Исследование может быть востребовано для обследования работников здравоохранения, на предприятиях с большими рабочими коллективами для выявления сотрудников с иммунитетом к данной инфекции", - говорится в сообщении.

О компании

"Инвитро" выступает в роли централизованной лаборатории и принимает биоматериалы для исследования от государственных медицинских учреждений.

"Инвитро" - российский частный медицинский холдинг, специализирующийся на лабораторной диагностике и оказании медицинских услуг, основан в 1995 году. Компания располагает сетью из более 1,4 тыс. медицинских офисов в шести странах и 8 лабораторными комплексами, которые ежедневно выполняют более 150 тыс. исследований.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились около 4,5 млн человек, свыше 303 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 281 752 случая заражения, выздоровели 67 373 человека, умер 2 631. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.