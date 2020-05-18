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Турбазы на Байкале в Бурятии откроются с 29 мая

При этом будут доступны только индивидуальное бронирование и семейное размещение. Групповые поездки останутся под запретом

УЛАН-УДЭ, 18 мая. /ТАСС/. Гостиницы и турбазы на восточном берегу Байкала, в Бурятии, откроются с 29 мая. Об этом сообщила в понедельник министр туризма республики Мария Бадмацыренова.

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Президент России Владимир Путин 6 мая на совещании по реализации ранее принятых мер по поддержке экономики и социальной сферы поручил руководителям регионов подготовить планы по выходу из режима ограничений на период после 11 мая. С 13 мая в Бурятии режим ограничительных мероприятий снят для всех промышленных, строительных предприятий и для торговых предприятий, реализующих непродовольственные товары, работающих в торговых залах площадью не более 400 кв. м, жителям Бурятии разрешено совершать прогулки, заниматься физкультурой и спортом на открытом воздухе.

"Прошло совещание под руководством главы республики Алексея Цыденова. На нем были все активные представители турбизнеса, администраций районов. С 29 мая [2020 года] планируется открытие гостиниц, гостевых домов на Байкале при индивидуальном бронировании, семейном размещении. Групповые поездки пока под запретом", - сказала министр.

Она добавила, что санаторно-курортные учреждения будут постепенно открываться с 1 июня. Все возобновляющие работу средства размещения будут обязаны соблюдать меры санитарно-эпидемиологической безопасности. Власти республики сейчас рассматривают возможность возмещения затрат турбизнеса на приобретение необходимых специальных средств - бактерицидных рециркуляторов и облучателей.

Всего в Бурятии насчитывается более 500 коллективных средств размещения, включая отели, гостиницы, турбазы, дома отдыха. Большая часть из них работают на побережье Байкала. Также в регионе зарегистрировано 14 санаторно-курортных учреждений.

По последним данным, в Бурятии зарегистрировано 973 лабораторно подтвержденных случая заражения коронавирусом. Ранее успешно завершили лечение и выписались из больниц 361 человек, умерли шесть человек. В настоящее время проходит лечение в стационарах 421 больной, на амбулаторном лечении, в пансионате находятся 185 пациентов.

Теги
РоссияЦыденов, Алексей СамбуевичБурятияДальний ВостокПандемия коронавируса нового типа
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