Выпускники медколледжей Приморья проходят государственную итоговую аттестацию дистанционно

ВЛАДИВОСТОК, 18 мая. /ТАСС/. Выпускники Владивостокского базового медицинского колледжа (ВБМК) и его филиалов в понедельник приступили к государственной итоговой аттестации (ГИА) в дистанционном формате. Четыре недели отводятся на подготовку, а во второй половине июня медики начнут защищать выпускные квалификационные работы, сообщила ТАСС заместитель директора ВБМК Наталья Ананьина.

"Срок проведения ГИА по федеральным государственным стандартам с середины мая по 30 июня. В этом году ГИА проходит с 18 мая по 30 июня. С сегодняшнего дня четыре недели будет проходить подготовка, а в последние две недели июня будут проходить защиты выпускных квалификационных работ. Если не отменят режим повышенной готовности, то государственная аттестация будет проходить дистанционно", - сообщила Ананьина.

Она уточнила, что согласно приказу Министерства здравоохранения РФ, необходимость проходить аккредитацию для медиков отложена на январь 2021 года. Это значит, что выпускники медицинских колледжей, которые в июне получат дипломы, с июля смогут трудоустраиваться в медучреждения, в том числе те, которые перепрофилированы на борьбу с коронавирусом.

Прием документов для поступления в ВБМК и его филиалы в 2020 году осуществляется в электронном формате, направить их можно также Почтой России. Вступительных экзаменов в колледжах нет, однако абитуриенты дистанционно пройдут испытания на выявление необходимых психологических качеств. "Зачисление осуществляется по среднему баллу аттестата в период с 24 августа", - уточнила Ананьина.

В Тихоокеанском государственном медицинском университете ТАСС сообщили, что до конца июня студенты продолжат заниматься дистанционно. Выпускникам предстоит защита дипломов, возможно, тоже на расстоянии. Сейчас в главном медицинском вузе Приморья идет подготовка к проведению промежуточной аттестации с использованием дистанционных образовательных технологий, - уточнили в ТГМУ.

Летняя практика у студентов начнется в июне. "Все будущие врачи пройдут дополнительную подготовку по профилактике, диагностике и лечению коронавируса", - сообщили в вузе.

Коронавирус в Приморье

Приморский край занимает 58 место в России по динамике распространения коронавируса. С начала эпидемии в регионе зарегистрировано 1 339 человек с коронавирусом нового типа. За сутки в регионе вирус выявлен у 71 пациента.