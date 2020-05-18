В Крыму для ранее депортированных граждан за пять лет построили детсады и жилой дом

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мая. /ТАСС/. Детские сады более чем на 1 тыс. мест, 72-квартирный жилой дом, более 70 км сетей газо-электро-и водоснабжения построили для ранее депортированных граждан в Республике Крым за пять лет. Также в республике издают книги на родных языках - с момента воссоединения полуострова с Россией было издано более 130 книг, сообщил ТАСС первый заместитель председателя республиканского Госкомитета по делам межнациональных отношений Эльмар Мамбетов.

В Крыму 18 мая отмечается День памяти депортированных народов. Он установлен в 1994 году региональным законом в память о начале принудительного переселения крымских татар с полуострова в 1944 году.

"По состоянию на 1 апреля 2020 года строительно-монтажные работы завершены по 17 объектам: это строительство 72-квартирного жилого дома в Керчи, а также строительство четырех детских дошкольных образовательных организаций на 260 мест каждое в микрорайонах Фонтаны, Луговое, Хошкельды города Симферополя, а также в поселке Молодежное Симферопольского района", - сообщил Мамбетов.

По его словам, в поселке Молодежное также построен газопровод протяженностью 9 км, более 28 км сетей газоснабжения, свыше 38 км электросетей, 10,6 км сетей водоснабжения и канализации в поселках компактного проживания репатриантов в Симферополе, Судаке, Белогорском и Симферопольском районах.

До конца 2020 года планируется завершить строительство 18,3 км дорог с твердым покрытием в четырех микрорайонах в Евпатории, Симферополе и Симферопольском районе.

В 2021 году ожидается завершение строительства в Бахчисарайском районе мемориального комплекса, который начали строить в 2016 году на станции Сирень, откуда 18 мая 1944 года отправлялись первые эшелоны с депортированными крымскими татарами. Одним из центральных фрагментов комплекса станет макет вагона-теплушки, подобный тем, на которых людей вывозили с полуострова. В составе комплекса также православная часовня и мусульманская мечеть. Общая стоимость комплекса составляет около 378,2 млн рублей.

Дата единения

Власти Республики Крым продолжат оказывать помощь ранее депортированным народам и будут противостоять попыткам использовать трагедию депортации для разжигания ненависти, сообщил в понедельник на своей странице "ВКонтакте" глава республики Сергей Аксенов.

"Сегодня День памяти жертв депортации. Эта памятная дата объединяет всех крымчан вне зависимости от национальности. Мы осуждаем депортацию народов как одно из величайших преступлений. Мы скорбим о тех, кто не дожил до возвращения на Родину, и выражаем глубокое сочувствие всем нашим землякам, подвергшимся репрессиям, их родным и близким. Мы будем и впредь решительно и жестко противостоять попыткам врагов Крыма использовать трагедию депортации для разжигания ненависти и вражды", - написал Аксенов.

По его словам, правительство Республики Крым продолжает работу по реализации указа и республиканских программ, направленных на обеспечение межнационального единства. По итогам прошлого года, отметил Аксенов, завершено строительство ряда важных социальных объектов, в том числе трех детских садов. Построены объекты энергетической и транспортной инфраструктуры, люди получили ключи от новых квартир, материальную помощь на завершение строительства индивидуального жилья, улучшили свои жилищные условия.

Аксенов отметил, что ряд социально значимых проектов в сфере обустройства представителей реабилитированных народов, несмотря на ситуацию с коронавирусом, будет реализован и в этом году.

Первый за 100 лет

В Крыму начали активно издаваться книги на родных языках. С 2014 года, по словам Мамбетова, было издано 136 книг общим тиражом 54,6 тыс. экземпляров на крымскотатарском, русском, украинском, армянском, болгарском и греческом языках.

"Ежегодно возрастает количество изданий и объем издаваемых книг. Если в 2015 году было издано 11 книг общим тиражом 5,7 тыс. экземпляров, то в 2019 году - уже 36 книг тиражом 15,5 тыс. экземпляров", - сообщил он.

Впервые готовится к выпуску в этом году "Словарь крымскотатарского языка 1916 года". Как рассказал ТАСС один из его составителей доктор филологических наук Исмаил Керимов, который является директором научно-исследовательского центра крымскотатарского языка, литературы, истории и культуры Крымского инженерно-педагогического университета имени Ф. Я. Якубова, словарь объемом 520 страниц состоит более чем из 14 тыс. слов.

"Интересен он тем, что это первое издание словаря крымскотатарского языка на арабице. Такого словаря, действительно, не было. Его пытались издать в 1916 году и позже, но не получалось", - отметил Керимов. Дело в том, что вплоть до 1928 года на арабице, или на арабской графической основе, выходили все книги на крымскотатарском языке. С 1928 по 1938 год письменность крымских татар перешла на латиницу, а с 1938 года и по настоящее время используется кириллица.

В 2020 году в республике за счет бюджета планируется издать также еще 30 книг на русском, крымскотатарском, украинском и армянском языках общим тиражом в 10,8 тыс. экземпляров. Среди них фотоальбом о дважды Герое Советского Союза, летчике Амет-Хане Султане, сборники "Крымскотатарские женщины в Великой Отечественной войне", "Вклад репрессированных народов СССР в Победу в Великой Отечественной войне", "Крымскотатарская музыка профессиональных композиторов" и другие.

Главная мечеть

В Симферополе возводится соборная мечеть, открытие которой ожидается в следующем году. Как сообщил ТАСС заместитель муфтия мусульман Крыма Айдер Исмаилов, точные сроки завершения строительства мечети пока не установлены из-за ситуации с коронавирусом. Готовность мечети составляет 85%. Ведутся подготовительные работы к росписи: устанавливаются обрамления (мукарнасы), ниши в стенах (михрабы) и другие элементы. В работах участвуют турецкие специалисты по камню, мрамору и дальнейшей росписи.

Согласно проекту, общая площадь мечети составит 5,7 тыс. кв. м, вместимость - 2,6 тыс. человек. Сооружение состоит из двух частей - основного здания с куполом и внутренним двором с колоннадами и местом для омовения перед совершением намаза. Строительство мечети началось в октябре 2016 года. Ее открытие является одним из самых ожидаемых событий для мусульман Крыма.

По данным Духовного управления мусульман, в Крыму с 2014 года ежегодно открываются 4-5 мечетей. Если шесть лет назад их было 304, то сейчас - 354. Реставрируются и старинные мечети XVII - XIX веков.

Помощь Крыму

Помимо программ помощи реабилитированным народам, в регионе реализуется ФЦП социально-экономического развития Крыма и Севастополя, принятая в 2014 году. Она призвана модернизировать инженерную, транспортную и социальную инфраструктуру. Общий объем ее финансирования с учетом последних корректировок составляет 961,2 млрд рублей.

В 2020 году в Крыму запланирована реализация ФЦП в общей сложности по 242 объектам. Это капитальный ремонт домов культуры, дорог общего пользования в Керчи, реконструкция и капитальный ремонт двух коллекторов глубоководного выпуска в Алуште, Рыбачьем, Алупке и Партените, разработка градостроительной документации на общую сумму более 77 млрд рублей.

Ранее в марте глава республики Сергей Аксенов сообщал, что объем средств на ремонт дорог в Крыму после поручения президента России Владимира Путина вырос примерно до 20 млрд рублей, что позволит до 2022 года привести в нормативное состояние более половины всех дорог региона.

О депортации

С 1941 года по 1944 год с территории Крымского полуострова депортировали более 200 тыс. крымских татар, немцев, греков, болгар, армян, итальянцев. В 1989 году Верховный совет СССР признал незаконными и преступными репрессивные акты против народов, подвергшихся насильственному переселению в регионы Сибири, Узбекистана, Казахстана.

По данным Государственного комитета по делам межнациональных отношений Республики Крым, в регионе проживают 268,7 тыс. человек из числа депортированных (реабилитированных) народов Крыма, в том числе крымских татар - 260,1 тыс., армян, болгар, греков, немцев - 8,6 тыс.

В новость внесены изменения (09:27 мск) - добавлены подробности в 7-10 абазацах.