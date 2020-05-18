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Власти Якутии сообщили о стабилизации паводковой ситуации в регионе

При этом 20-21 мая ожидается вскрытие льда на реке Колыма у города Среднеколымск. Три группы спасателей направили в Усть-Алданский, Верхнеколымский и Среднеколымский районы для мониторинга обстановки

ЯКУТСК, 18 мая. /ТАСС/. Ситуация с паводком на реке Лене в Якутии в целом стабилизируется, сообщили журналистам в понедельник в пресс-службе правительства региона.

"В целом паводковая ситуация в республике в этом году стабильная. Сейчас ледоход на реке Лене наблюдается ниже поселка Сангар [в Кобяйском районе]. Уровни воды стабильно падают. Мы не видим каких-либо проблем по продвижению ледохода дальше", - сообщили в пресс-службе со ссылкой на главу Якутии Айсена Николаева.

В ведомстве отметили, что напряженная обстановка "традиционно начинает складываться на реке Колыма". Ледоход идет в районе поселка Зырянка в Верхнеколымском районе, затоплена взлетно-посадочная полоса аэропорта. 20-21 мая у гидропоста города Среднеколымск предполагается вскрытие реки, что на 4-5 суток раньше средних многолетних сроков.

Как сообщается на сайте Дальневосточного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России, три оперативные группы были направлены в Усть-Алданский, Верхнеколымский и Среднеколымский районы Якутии для мониторинга паводковой обстановки на реках и своевременного реагирования при осложнении ситуации. Группы обеспечены всем необходимым для работы автономно в течение 20 дней.

По информации главного управления МЧС России по региону, паводковая обстановка на реках развивается согласно прогнозам. Основное внимание сосредоточено на реках Лена и Колыма.

По прогнозам якутских синоптиков, в ближайшие дни в регионе на юго-западе, юге и юго-востоке ожидаются местами кратковременные дожди, на востоке - небольшой мокрый снег, ветер умеренный. Средняя температура воздуха ожидается ночью от трех до восьми градусов выше нуля, днем - от 18 до 23 градусов выше нуля.

О половодье в Якутии

Якутия - один из самых паводкоопасных регионов России. Весной и летом 2018 года от паводка там пострадали 63 населенных пункта, были подтоплены 1,5 тыс. жилых домов. Ущерб превысил 1,4 млрд рублей. В 2019 году удалось избежать затопления жилья. В ряде населенных пунктов были затоплены дороги, дамбы, взлетно-посадочные полосы аэропортов.

Теги
РоссияЯкутияНиколаев, Айсен Сергеевич
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