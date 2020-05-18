Ярмарка вакансий для студентов ДВФУ проходит в онлайн-формате

ВЛАДИВОСТОК, 18 мая. /ТАСС/. Ярмарка вакансий для студентов Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) проходит в понедельник в онлайн-формате. "День карьеры" вуз организует совместно с Агентством по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке и в Арктике (АРЧК), сообщается на сайте ДВФУ.

Повышение привлекательности регионов ДФО для населения и снижение миграционного оттока - одни из приоритетных задач в макрорегионе. Ранее полпред президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев заявлял, что власти готовы оказывать поддержку в строительстве новых предприятий, помогать в строительстве инфраструктуры, заботиться о школах и больницах, чтобы реализовывать в ДФО большие проекты и привлекать специалистов из других регионов.

"18 мая в ДВФУ проходит традиционный "День карьеры" в нетрадиционном формате - онлайн. Соорганизатором мероприятий выступает Агентство по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке и в Арктике. Более 40 партнеров университета принимают участие в работе дистанционных секций, направленных на содействие трудоустройству студентов, знакомство с производствами региона и развитию soft-skills", - говорится в сообщении.

АРЧК представило базу из 700 вакантных позиций от работодателей Дальнего Востока, в том числе от компаний "Примагро", "Владхлеб", "Колмар", "Звезда". Студенты смогут попробовать себя в качестве учеников специалистов, а также в рабочих специальностях. В перечень входят предложения работодателей о трудоустройстве и прохождении практик и стажировок, в том числе оплачиваемых. Заместитель генерального директора АРЧК Гасан Гасанбалаев отметил, что практика проведения ярмарок вакансий в режиме онлайн в нынешних условиях будет эффективной.

В пресс-службе ДВФУ также сообщили, что, кроме дистанционной ярмарки вакансий, вуз запустил цикл онлайн-лекций "Карьерный гид". Мероприятия состоятся с 18 по 24 мая, все лекции направлены на помощь студентам в трудоустройстве, знакомство с производствами региона и развитие soft-skills.

"На платформе "Точки кипения Владивосток" пройдут десять лекций и мастер-классов от восьми компаний-партнеров ДВФУ. На данный момент для участия в мероприятиях зарегистрировалось 129 студентов, но прием заявок продолжается", - сказали в пресс-службе.

Кадровое обеспечение предприятий

ДВФУ реализует новую модель образовательного партнерства с работодателями Дальнего Востока, участвует в разработке кадровых стратегий для предприятий, которые приходят в макрорегион или уже работают там, открывает совместные образовательные программы и модули. В партнерскую сеть университета входят более 100 компаний, принимающих студентов на научно-производственные и преддипломные практики, стажировки, совместные исследования.

Агентство по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке и в Арктике является стратегическим партнером по кадровому обеспечению резидентов ТОР, СПВ и инвестпроектов ключевых отраслей экономики Дальнего Востока. В 2019 году АРЧК провело шесть ярмарок вакансий в дальневосточных вузах, в которых приняли участие более 6,3 тыс. студентов и около 130 работодателей.