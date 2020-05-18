Россияне подали через госуслуги 7 млн заявлений на выплаты на детей от 3 до 16 лет

МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. Жители РФ через Единый портал госуслуг подали более 7 млн заявлений на получение единовременной выплаты на детей в возрасте от 3 до 16 лет. Об этом сообщили в понедельник в пресс-службе Минкомсвязи РФ.

"Минкомсвязь России сообщает, что за шесть дней граждане РФ подали через Единый портал госуслуг более 7 млн заявлений по оформлению единовременной выплаты для 10 млн детей в возрасте от 3 до 16 лет. Услуга была выведена на отдельную страницу posobie16.gosuslugi.ru 12 мая 2020 года", - говорится в сообщении.

За все время существования портала госуслуг данная форма является самой популярной. В пиковые моменты на портале оформлялось более 3 тыс. заявлений на выплаты в минуту, а в среднем этот показатель составил 1,5 тыс. в минуту.

Выплаты предусмотрены поправками в указ от 7 апреля 2020 года № 249 "О дополнительных мерах социальной поддержки семей, имеющих детей", который подписал 11 мая 2020 года президент РФ Владимир Путин.

Единовременная выплата будет производиться с 1 июня 2020 года. Денежные средства можно получить на каждого ребенка в возрасте от трех до 16 лет, имеющего гражданство РФ (при условии достижения ребенком шестнадцатилетнего возраста до 1 июля 2020 года). Обратиться за назначением единовременной выплаты можно до 1 октября 2020 года.