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Пандемия коронавируса нового типа
Обновлено 

Еще 1 423 человек вылечили от коронавируса в Москве

Общее число выздоровевших в столице достигло 28 913
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© Вячеслав Прокофьев/ТАСС

МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. Столичные врачи вылечили еще 1 423 пациента от заболевания, вызванного коронавирусом нового типа. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

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"Количество выздоровевших в Москве продолжает расти. За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровело еще 1 423 человека. Всего число людей, выздоровевших от инфекции, увеличилось до 28 913" - сообщила вице-мэр.

Она добавила, что в каждом конкретном случае лечение назначает врач в зависимости от симптомов и тяжести заболевания, в соответствии с российскими и международными рекомендациями. Заниматься самолечением ни в коем случае не стоит.

Диагноз ставят на основании молекулярно-генетического теста. Для исследования берется мазок из носа и рта, а также проводятся другие анализы по назначению врача.

Чтобы подтвердить отсутствие у человека заболевания, после лечения врачи проводят специальные исследования. При выписке все пациенты, которым необходимо оставаться под наблюдением, получают соответствующие рекомендации.

В новость внесены изменения (9:32 мск) - добавлена информация по тексту. 

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РоссияПандемия коронавируса нового типа
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