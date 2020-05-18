В России провели более 7 млн тестов на коронавирус

МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. Российские медики провели более 7,1 млн тестов на выявление нового коронавируса, сообщила в понедельник пресс-служба Роспотребнадзора.

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"В Российской Федерации проведено более 7,1 млн тестов на коронавирус", - говорится в сообщении. За прошедшие сутки сделано 230 тыс. тестов.

Число проведенных в стране лабораторных исследований на коронавирусную инфекцию удвоилось с конца апреля.

По данным ведомства, под медицинским наблюдением из-за подозрения на коронавирус на сегодняшний день остается 264 тыс. человек.