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Пандемия коронавируса нового типа

Собор Святого Петра в Ватикане открылся для верующих

Он был закрыт для посещений с 10 марта из-за пандемии коронавируса

ВАТИКАН, 18 мая. /ТАСС/. Главный храм католического мира - собор Святого Петра в Ватикане - открылся для верующих и паломников. Об этом сообщило в понедельник агентство ANSA.

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Как уточняет агентство, с 10 марта из-за пандемии коронавируса он был закрыт для посещений. Во время периода карантина там прошли только несколько пасхальных служб во главе с Папой Римским Франциском и участием всего нескольких человек. Ежедневно небольшая группа монахинь из Ватикана там молилась.

В понедельник утром Франциск вознес молитву в одном из пределов у могилы Папы Римского Иоанна Павла II, канонизированного в 2014 году, по случаю 100-летия со дня его рождения.

Допуск в собор будет регулироваться сотрудниками ватиканской жандармерии и добровольцами Мальтийского ордена. Всем посетителям предписано использование средств персональной защиты.

Теги
Франциск (Папа Римский)ВатиканПандемия коронавируса нового типа
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