ВАТИКАН, 18 мая. /ТАСС/. Главный храм католического мира - собор Святого Петра в Ватикане - открылся для верующих и паломников. Об этом сообщило в понедельник агентство ANSA .

Как уточняет агентство, с 10 марта из-за пандемии коронавируса он был закрыт для посещений. Во время периода карантина там прошли только несколько пасхальных служб во главе с Папой Римским Франциском и участием всего нескольких человек. Ежедневно небольшая группа монахинь из Ватикана там молилась.

В понедельник утром Франциск вознес молитву в одном из пределов у могилы Папы Римского Иоанна Павла II, канонизированного в 2014 году, по случаю 100-летия со дня его рождения.

Допуск в собор будет регулироваться сотрудниками ватиканской жандармерии и добровольцами Мальтийского ордена. Всем посетителям предписано использование средств персональной защиты.