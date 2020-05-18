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Пандемия коронавируса нового типа

Жительницу Приморья оштрафовали за распространения фейка о коронавирусе

В марте женщина сообщила в одном из мессенджеров недостоверные данные о нахождении пациентов с коронавирусной инфекцией в районной больнице поселка Славянка

ВЛАДИВОСТОК, 18 мая. /ТАСС/. Суд признал виновной жительницу поселка Славянка на юге Приморского края в распространении недостоверной информации о коронавирусе нового типа. В понедельник женщине назначено наказание в виде административного штрафа в размере 15 тыс. рублей, сообщается на сайте УМВД России по Приморскому краю.

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"Хасанский мировой суд рассмотрел собранные сотрудниками полиции материалы. Правонарушительница признана виновной в инкриминируемом деянии. За злоупотребление свободой массовой информации ей назначено наказание в виде административного штрафа в размере 15 тыс. рублей", - сообщается на сайте ведомства.

В марте сотрудники полиции обнаружили в одном из мессенджеров фейковые данные о нахождении пациентов с коронавирусной инфекцией в районной больнице поселка Славянка. Данную информацию опроверг главный врач Хасанской центральной районной больницы. Сотрудники полиции установили личность гражданки, распространившей ложную информацию. Женщина объяснила, что поддалась панике и решила распространить непроверенную информацию, не удостоверившись в правдивости полученных сведений.

Приморский край занимает 58 место в России по динамике распространения коронавируса. С начала эпидемии в регионе зарегистрировано 1 339 человек с коронавирусом нового типа. За сутки в регионе вирус выявлен у 71 пациента.

Теги
РоссияПриморский крайПандемия коронавируса нового типа
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