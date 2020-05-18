Рентгенологи считают, что коронавирус мог попасть во Францию еще в ноябре 2019 года

ПАРИЖ, 18 мая. /ТАСС /. Первые пациенты с признаками вызываемого коронавирусом заболевания могли появиться во Франции еще в ноябре 2019 года. К такому выводу пришли рентгенологи больницы Альберта-Швайцера в Кольмаре на востоке Франции после исследования 2,5 тыс. рентгеновских снимков.

"Типичные аномалии легких, вызываемые COVID-19", пишет газета Le Parisien со ссылкой на врача-рентгенолога Мишеля Шмидта, были обнаружены на флюорографии, сделанной 16 ноября. Еще 12 подозрительных случаев он и его коллеги выявили в декабре и 16 - в январе. При этом самые ранние снимки из тех, что они изучили, датированы 15 октября.

Теперь врачам предстоит связаться со всеми, чьи снимки они сочли подозрительными, и расспросить их о контактах и поездках в тот период, а также взять необходимые анализы. И хотя такой подход не даст полной картины, учитывая наличие бессимптомных больных, рентгенологи надеются, что данная работа способствует более широкому применению флюорографии при обследовании людей, у которых появляются первые признаки инфицирования коронавирусом.

"Это ретроспективное исследование - отличная идея для понимания распространения болезни, - заявил президент Общества рентгенографии грудной клетки профессор Антуан Халил. - Однако без мазков из носа и анализов крови будет весьма трудно гарантированно подтвердить наличие инфекции в этот период". Он добавил, что не считает необходимым облучать каждого пациента, однако подчеркнул, что при ухудшении симптомов снимок позволяет лучше прогнозировать течение заболевания, а также предсказать необходимость интубации в течение пяти дней.

Газета никак не поясняет выбор конкретной даты в качестве точки отсчета, однако именно с 15 по 28 октября 2019 года в Ухане (КНР) проходили Всемирные военные игры. Французские СМИ неоднократно писали о том, что данное мероприятие могло способствовать распространению вируса в мире. Несколько французских спортсменов, участвовавших в состязаниях, заверяли, что по возвращении из Китая перенесли заболевание, симптомы которого схожи с коронавирусной инфекцией. Однако госсекретарь при министре вооруженных сил Женевьев Дарьесек на слушаниях в Сенате заявила, что проводить сейчас тестирование спортсменов было бы бессмысленно, поскольку серологический тест не дает возможности выявить период заражения, а даже если у кого-то из них и обнаружат коронавирус или антитела к нему, это может означать, что они были инфицированы в ближайшие месяц два уже во Франции.