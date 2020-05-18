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Пандемия коронавируса нового типа

На подстанции скорой помощи в Екатеринбурге произошла вспышка коронавируса

Инфекцию обнаружили у семи сотрудников подстанции

ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 мая. /ТАСС/. Вспышка коронавируса зафиксирована на третьей подстанции скорой медицинской помощи в Екатеринбурге. Всего на подстанции выявлено семь случаев заражения, сообщили ТАСС в оперативном штабе Свердловской области в понедельник.

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"Регулярные плановые тестирования медработников позволили в разное время за последние дни выявить семь случаев заражения среди сотрудников третьей подстанции скорой медицинской помощи Екатеринбурга. Они были незамедлительно изолированы, круг контактов определен и помещен под медицинское наблюдение", - сообщили в штабе.

На данный момент подстанция продолжает работу в штатном режиме с соблюдением всех норм безопасности. Как уточнили в штабе, в бригадах продолжают работать 110 сотрудников.

По данным регионального оперативного штаба, всего в Свердловской области зарегистрирован 2 731 случай заражения коронавирусом. Состояние 11 пациентов врачи оценивают, как тяжелое. За все время вылечилось 734 человека.

 

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РоссияСвердловская областьПандемия коронавируса нового типа
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