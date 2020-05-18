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Пандемия коронавируса нового типа

В Пензенской области запустят программу по реабилитации медиков, переболевших COVID-19

На данный момент коронавирус выявили у 78 медработников региона

ПЕНЗА, 18 мая. /ТАСС/. Программу по бесплатной реабилитации в санаториях медработников, переболевших COVID-19, запустят в Пензенской области. Об этом сообщил в понедельник губернатор региона Иван Белозерцев в ходе оперативного совещания в правительстве области.

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"Мы на этой неделе запустим проект - те медработники, которые перенесли коронавирусную инфекцию и изъявили желание пройти реабилитацию, смогут это сделать за счет [средств] правительства Пензенской области", - отметил Белозерцев, уточнив, что реабилитация будет проходить в санатории.

По словам первого замминистра здравоохранения региона Оксаны Чижовой, коронавирусная инфекция была подтверждена у 78 медработников в Пензенской области. "Основная масса выписана по выздоровлению, 32 человека находятся на стационарном лечении", - отметила она.

По данным сайта стопкоронавирус.рф, в Пензенской области подтвержден 1 101 случай заражения коронавирусной инфекцией, 777 человек выписаны из больниц после выздоровления, 11 пациентов умерли.

 

Теги
РоссияБелозерцев, Иван АлександровичПензенская областьПандемия коронавируса нового типа
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