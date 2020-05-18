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Пандемия коронавируса нового типа

Во Франции после окончания карантина закрыли более 50 школ из-за новых случаев заражения

В частной школе в Ницце выявили зараженного коронавирусом школьника

ПАРИЖ, 18 мая. /ТАСС/. Власти французских регионов после окончания карантина в стране вновь закрыли более 50 школ из-за новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщил в понедельник телеканал BFM.

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Так, по информации телеканала, частная школа в Ницце закрылась после того, как тест 11-летнего школьника на коронавирус оказался положительным. Учителя и ученики, которые были в контакте с ним, в ближайшее время должны также пройти тестирование. По словам врачей, состояние здоровья зараженного не вызывает опасений. Согласно распоряжению властей, школа будет закрыта до 28 мая, в ближайшие дни планируется дезинфекция классов и других помещений.

Сразу несколько учебных заведений в муниципалитетах Суайо и Ла-Курон (регион Пуату-Шаранта), возобновивших работу 12 мая, вновь оказались закрыты после того, как у преподавателя и представителя руководства школы был обнаружен коронавирус. По информации префектуры Шаранты, зараженные "не находились в контакте с детьми, и никаких других случаев инфицирования в настоящий момент не выявлено".

В департаменте Дордонь занятия в одной из школ были перенесены на более поздние сроки из-за того, что у школьного повара был диагностирован коронавирус.

Во Франции школы и детские сады постепенно начали возобновлять работу после окончания режима самоизоляции 11 мая. Согласно плану министерства образования страны, в ближайшие дни должны открыться порядка 86% из 50,5 тыс. школ, в которых будут учиться более 1,5 млн школьников из 6,7 млн, на работу должна выйти половина преподавательского состава.

Теги
ФранцияПандемия коронавируса нового типа
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