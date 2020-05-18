Число заразившихся коронавирусом в Курской области превысило 2 тыс.

КУРСК, 18 мая. /ТАСС/. Количество подтвержденных случаев заражения новым коронавирусом среди жителей Курской области за последние сутки выросло на 79 и превысило 2 тыс. р, сообщил в понедельник оперативный штаб региона на своих страницах в соцсетях.

"По данным на 18 мая, в Курской области всего зарегистрировано 2 015 подтвержденных случаев заболевания граждан новой коронавирусной инфекцией", - говорится в сообщении.

Как отметили в оперативном штабе региона, за все время в регионе выздоровели 595 инфицированных, семь пациентов с подтвержденным коронавирусом умерли.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились около 4,5 млн человек, свыше 303 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 281 752 случая заражения, выздоровели 67 373 человека, умер 2 631. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.