Медсестра, получившая ожог лица от маски в больнице под Владимиром, вышла на работу

ВЛАДИМИР, 18 мая. /ТАСС/. Медсестра инфекционного госпиталя в Карабанове Владимирской области, которая получила ожог лица после ношения защитной маски, вышла на работу. Ее временно перевели на другую должность, сообщил ТАСС главный врач Александровской районной больницы Эммануил Здановский в понедельник.

"Да, вышла. Учитывая ее ситуацию, мы с сохранением зарплаты перевели ее на должность, не связанную с воздействием агрессивных химических средств, в поликлинике, которая находится рядом с инфекционным госпиталем. А далее, если она захочет, может вернуться на прежнюю должность", - сказал он.

В конце апреля у медсестры, работающей в госпитале для зараженных новой коронавирусной инфекцией, после работы в месте контакта респиратора с кожей было зафиксировано покраснение и отек, однако от медицинской помощи она отказалась и покинула больницу, позже обратившись в травмпункт, а затем к хирургу по месту жительства. Следственный комитет организовал проверку инцидента.