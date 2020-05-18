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Пандемия коронавируса нового типа

Медсестра, получившая ожог лица от маски в больнице под Владимиром, вышла на работу

Женщину временно перевели на другую должность, не связанную с воздействием агрессивных химических средств

ВЛАДИМИР, 18 мая. /ТАСС/. Медсестра инфекционного госпиталя в Карабанове Владимирской области, которая получила ожог лица после ношения защитной маски, вышла на работу. Ее временно перевели на другую должность, сообщил ТАСС главный врач Александровской районной больницы Эммануил Здановский в понедельник.

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"Да, вышла. Учитывая ее ситуацию, мы с сохранением зарплаты перевели ее на должность, не связанную с воздействием агрессивных химических средств, в поликлинике, которая находится рядом с инфекционным госпиталем. А далее, если она захочет, может вернуться на прежнюю должность", - сказал он.

В конце апреля у медсестры, работающей в госпитале для зараженных новой коронавирусной инфекцией, после работы в месте контакта респиратора с кожей было зафиксировано покраснение и отек, однако от медицинской помощи она отказалась и покинула больницу, позже обратившись в травмпункт, а затем к хирургу по месту жительства. Следственный комитет организовал проверку инцидента.

Теги
РоссияВладимирская областьПандемия коронавируса нового типа
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