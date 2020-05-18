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Пандемия коронавируса нового типа
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В России впервые с 1 мая выявили меньше 9 тыс. случаев заражения коронавирусом за сутки

Всего в стране 290 678 заразившихся
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© Вячеслав Прокофьев/ТАСС

МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. Число заразившихся новой коронавирусной инфекцией в России выросло за последние сутки на 8 926 человек. Впервые с 1 мая этот показатель зафиксировали на уровне ниже 9 тыс. В настоящее время в РФ 290 678 заразившихся во всех регионах страны, сообщили журналистам в понедельник в оперативном штабе по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции. 

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Согласно данным, суточный рост составил 3,2% против 3,6% днем ранее, что является рекордно низким показателем.

Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Москве возросло на 3 238, до 146 062. В воскресенье в штабе сообщали о 3 855 случаях. В столице выявляют меньше четырех тысяч инфицированных уже третий день подряд. Суточный рост числа заразившихся в городе вновь уменьшился - с 2,8% до рекордно низких 2,3%. Также выявлены за сутки 921 случай в Московской области, 425 - в Санкт-Петербурге, 279 - в Нижегородской области, 130 - в Свердловской области, 117 - в Саратовской, 115 - в Брянской, 109 - в Калужской, 107 - в Красноярском крае, 106 - в Ульяновской области, 103 - в Ярославской. 

Симптомов нет у 3 557 (40,1%) выявленных в России за сутки пациентов с коронавирусом.

Число выздоровевших пациентов, у которых ранее диагностировали коронавирус, возросло в России до 70 209. За сутки выписали еще 2 836 человек. По подсчетам ТАСС, доля уже вылечившихся в стране превысила 24%. Так, за сутки в Москве выписали 1 423 человека, в Подмосковье - 273, в Дагестане - 102, в Краснодарском крае и Башкирии - 62 и 52 соответственно.

Число летальных исходов увеличилось до 2 722. За сутки умер 91 человек против 94 днем ранее. Условный уровень смертности из-за коронавирусной инфекции увеличился с 0,93% до 0,94%. Как уточнили в оперативном штабе, большая часть новых летальных случаев зафиксирована в Москве - 77. В Санкт-Петербурге умерли пять человек, по два - в Приморье и Ставропольском крае, по одному - в Ярославской и Самарской областях, Краснодарском крае, Забайкалье и Чечне.

Распространение коронавируса в регионах, кроме Москвы и Подмосковья

Впервые с начала вспышки доля остальных регионов превысила 40% - в них выявлено в общей сложности 116 326 случаев заражения. В первую десятку по числу инфицированных, кроме Москвы и Подмосковья, входят Санкт-Петербург, Нижегородская область и Дагестан, а также Свердловская область, Краснодарский край, Мурманская, Тульская и Калужская области.

Теги
РоссияПандемия коронавируса нового типа
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