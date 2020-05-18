Коэффициент распространения коронавируса в РФ и Москве опустился до 0,9 и 0,73

МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. Коэффициенты распространения коронавируса в понедельник вновь обновили минимальные значения с начала вспышки. В среднем по России этот показатель опустился до 0,9 (накануне - 0,91), и держится ниже единицы пятый день подряд. В Москве коэффициент снизился до рекордных 0,73 с 0,77, следует из подсчетов ТАСС на основе данных оперативного штаба по борьбе с коронавирусом.

Столица по этому показателю третий день подряд удовлетворяет требованиям рекомендаций Роспотребнадзора для перехода ко второму этапу снятия ограничений.

Коэффициент, говорящий о скорости распространения заболевания, держится ниже отметки 1 в шести из 10 регионов с наибольшим количеством заразившихся. Помимо Москвы, это Московская область (0,92), Нижегородская область (0,95), Дагестан (0,83), Краснодарский край (0,97), Свердловская область (0,96).

На 100 тыс. россиян приходится 198 заразившихся против 192 в минувшее воскресенье.

Коэффициент распространения коронавируса показывает, сколько человек в среднем успевает заразить один инфицированный до его изоляции. Согласно рекомендациям Роспотребнадзора, регионы, где показатель равен или меньше 1, могут при выполнении еще ряда условий приступать к смягчению ограничительных мер из-за коронавируса. Если коэффициент снижается до 0,8 и менее, регион может перейти ко второму этапу, при значении 0,5 и менее - к третьему.