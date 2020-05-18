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Халатырский пляж на побережье Тихого океана на Камчатке получит статус парковой зоны

Новый статус поможет сохранить территорию природного объекта в первозданном виде

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 18 мая. /ТАСС/. Популярный туристический объект - Халатырский пляж с черным песком на тихоокеанском побережье Камчатки получит статус парковой зоны. Об этом в Instаgram написал врио главы региона Владимир Солодов.

В 2019 году общественность Камчатки потребовала у властей региона проверить законность деятельности компаний, добывающих песок на Халактырском пляже. По информации краевого министерства природных ресурсов и экологии, ежегодно с природного объекта вывозится около 500-700 тыс. кубов черного песка. После обращения жителей полуострова экс-губернатор региона Владимир Илюхин в 2019 году принял решение о запрете добычи песка в промышленных масштабах.

"Провел совещание с рабочей группой по ключевым вопросам Халактырского пляжа. Взял на личный контроль. Было принято решение сохранить территорию пляжа в первозданном виде как природный объект. В первую очередь разработать перспективный план развития, наделив его статусом парковой зоны", - написал Солодов.

Отмечается также, что врио главы региона поручил профильным министерствам ускорить работу по проектированию дороги на пляж, грейдировать дорогу не реже двух раз в месяц и перекрыть несанкционированные проезды, нарушающие слой почвы.

Халактырский пляж находится на восточном побережье Камчатки в 15 км от Петропавловска-Камчатского. Отличительной чертой этого пляжа является черный вулканический песок. Это редкое явление, причиной которого служат постоянные извержения вулканов на полуострове. Толща песка достигает 20 м, длина прибрежной полосы - более 30 км. Сам черный вулканический песок на Халактырском пляже богат ценными металлами, такими как железо, ванадий, титан.

Теги
РоссияКамчатский крайДальний Восток
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