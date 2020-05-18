В Крыму за сутки умерли три пациентки с коронавирусом

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мая. /ТАСС/. Три женщины с подтвержденным коронавирусом, имевшие хронические заболевания, умерли за последние сутки в Крыму. Всего за период пандемии коронавируса в регионе умерли девять человек, сообщила в понедельник на ежедневном совещании по предупреждению распространения заражения на полуострове зампредседателя совета министров - министр труда и соцзащиты республики Елена Романовская.

"К сожалению, за истекшие сутки у нас трое умерших. Всего - девять человек с коронавирусной инфекцией умерли. Это пациентки 1939, 1945 и, вот здесь уже настороженность, 1968 года рождения. Эти пациенты имели ряд хронических заболеваний, у них была обнаружена двусторонняя пневмония, и коронавирусная инфекция только усугубила течение болезни, поэтому, к сожалению, эти пациентки скончались", - сказала Романовская.

В Крыму по состоянию на 18 мая зарегистрированы 294 случая коронавирусной инфекции. 24 из них завезены из-за границы, 30 - из других российских регионов, 27 случаев выявлены по контакту с прибывшими из субъектов РФ, 211 - по контакту с лицами с лабораторно подтвержденными результатами, 2 - при лабораторном скрининге здоровых людей. Выздоровевших за весь период 104 человека.