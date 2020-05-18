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Пандемия коронавируса нового типа

Экипаж судна на Курилах отправили на карантин из-за скрывавшегося от медиков моториста

Мужчина заразился после контакта с жителем Дагестана, у которого ранее выявили коронавирус

ТАСС, 18 мая. Роспотребнадзор в Сахалинской области отправил на карантин экипаж судна "Шикотан" из-за обнаруженного на его борту моториста, который скрывался от властей и медиков после контакта с зараженным коронавирусной инфекцией жителем Дагестана. Оба летели на одном самолете для работы на разных судах, но после рейса моторист не ушел на изоляцию, сообщается в понедельник на официальной странице губернатора Сахалинской области Валерия Лимаренко в Telegram-канале.

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"32 человека - экипаж судна СРТМ "Шикотан" - посадили на обсервацию прямо в рейсе. Все из-за скрывавшегося от карантина моториста, который летел вместе с дагестанским водолазом, зараженным коронавирусом. Потенциально зараженного моториста отыскали на промысловом судне, в море. Теперь он вместе со своими коллегами две недели проведет на карантине. Капитану выдано предписание Роспотребнадзора - сходить на берег членам экипажа запрещено", - говорится в сообщении.

В минувшую пятницу на территории острова Шикотан был впервые зафиксирован случай заражения коронавирусом у жителя Дагестана, прилетевшего на Курилы для работы водолазом на судне "Байкал". Предварительный экспресс-тест в аэропорту показал у него отрицательный результат. Пассажир получил предписание Роспотребнадзора об обязательной двухнедельной самоизоляции и сдал анализы, но затем нарушил карантин и вышел на работу.

На судно "Байкал" наложен арест. Сейчас мужчина находится в больнице. В ходе эпидемического расследования выявлено 87 человек, с которыми он контактировал. Члены экипажа, а также прочие выявленные контактные лица изолированы и ждут результатов анализов на коронавирусную инфекцию.

В настоящее время на территории Курильских островов действует режим ЧС, прекращено транспортное сообщение. По данным на утро понедельника, в Сахалинской области зафиксировано 23 зараженных, еще 28 вылечились и выписаны из больницы. На Курильских островах до этого времени зараженных не было. Режим ЧС будет снят, если тесты на коронавирус всех контактных людей окажутся отрицательными.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились около 4,5 млн человек, свыше 303 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 281 752 случая заражения, выздоровели 67 373 человека, умер 2 631. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

Теги
РоссияЛимаренко, Валерий ИгоревичДагестанСахалинская областьПандемия коронавируса нового типа
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