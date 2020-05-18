В СФ считают, что единого дня начала летней оздоровительной кампании для детей не будет

МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. Каждый регион самостоятельно будет определять начало летней оздоровительной кампании для детей в зависимости от эпидемиологической обстановки, единой даты открытия детских лагерей не будет, считает первый зампред комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский.

"До сих пор позиция Роспотребнадзора, насколько я понимаю, не сформирована относительно начала летней оздоровительной кампании. Скорее всего, судя по тем материалам, которые мне удалось увидеть, это будет решать каждый регион самостоятельно исходя из эпидемиологической обстановки, принимать решение по функционированию лагерей отдыха, палаточных городков и так далее, единой даты не будет", - пояснил сенатор в понедельник ТАСС.

По мнению Рязанского, если удастся в некоторых регионах организовать первую смену в июне, то это будет "большая победа". При этом он отметил, что с учетом пандемии июньский вариант отдыха остается под вопросом.

"На мой взгляд, чем быстрее мы ребят вывезем на природу, тем быстрее они забудут эти тяжелые несколько недель, которые они провели в самоизоляции, с компьютером один на один. Честно говоря, хотелось бы, чтобы такого рода работа началась пораньше. Это непростая задача, так как пищеблок, персонал, вожатые - все это должно быть очень надежно отработано с точки зрения здоровья каждого... создание условий по медицинскому, транспортному сопровождению" - подчеркнул Рязанский.