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Пандемия коронавируса нового типа

Экспресс-тестирование на коронавирус при въезде в Севастополь планируют ввести в конце мая

Оперативная проверка на инфицирование позволит сократить число людей, помещаемых в обсерваторы

СЕВАСТОПОЛЬ, 18 мая. /ТАСС/. Врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев планирует поручить организовать экспресс-тестирование на коронавирус для въезжающих в город со следующей недели.

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"По тестированию - чтобы закупка на этой неделе была. Чтобы со следующей недели мы его могли ввести, облегчить себе работу и понимание ситуации", - сказал Развожаев в понедельник на заседании городского оперативного штаба, обращаясь к подчиненным.

Он отметил, что это необходимо, учитывая ситуацию с большим числом приезжающих. Оперативная проверка на коронавирус позволит сократить число людей, помещаемых в обсерваторы. Ранее глава города пояснял, что обязательную двухнедельную изоляцию в обсерваторе при вводе экспресс-тестирования можно будет отменить для тех, у кого есть жилье в Севастополе - они смогут находиться на самоизоляции у себя дома.

Развожаев также поручил подчиненным усилить работу на блокпостах, так как сейчас бывают случаи, когда человек может въехать в город неучтенным и избежать карантина в обсервации. У одного из таких приезжих за прошедшие сутки выявили коронавирус, проводится эпидемиологическое расследование - специалисты выясняют, с кем он контактировал и кого мог заразить. Уже известно, что мужчина проехал в город в машине своего отца.

Всего с начала года в Севастополе заразились новой коронавирусной инфекцией 139 человек, более половины из них уже благополучно вылечились, двое умерли.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились около 4,5 млн человек, свыше 303 тысяч умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 281 752 случая заражения, выздоровели 67 373 человека, умер 2 631. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

Теги
РоссияСевастопольПандемия коронавируса нового типа
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