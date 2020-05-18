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Пандемия коронавируса нового типа

Число заразившихся коронавирусом в Ленинградской области превысило две тысячи

Почти треть пациентов выздоровела

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 18 мая. /ТАСС/. Общее количество заразившихся коронавирусом на территории Ленинградской области превысило 2 тыс. человек, выздоровела почти треть из всех пациентов, следует из данных оперативного штаба по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекцией.

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Согласно данным на 18 мая, общее число заразившихся достигло 2052 человек, за последние сутки выявили 70 новых случаев. Выздоровели еще 44 пациента, всего - 697. С начала пандемии также умерли восемь человек.

В Санкт-Петербурге за последние сутки зафиксировали 425 новых случаев, общее число заразившихся - 10887. Выздоровели еще 34, всего 2209. За сутки также умерли пять пациентов, общее число летальных случаев - 90.

Теги
РоссияЛенинградская областьПандемия коронавируса нового типа
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