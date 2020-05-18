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Пандемия коронавируса нового типа

Власти КНДР сняли еще некоторые ограничения для иностранцев из-за карантина

В посольстве России в Пхеньяне уточнили, что им вновь разрешили посещать Первый универмаг, пхеньянский привокзальный универмаг, Детский универмаг, торговый центр на улице Кванбок и универмаг "Потхонган"

ПХЕНЬЯН, 18 мая. /ТАСС/. Власти КНДР отменили для находящихся в республике иностранцев еще ряд карантинных мер, которые были введены в связи с пандемией коронавируса. Об этом сообщило в понедельник посольство РФ в Пхеньяне на своей странице в Facebook.

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"Посольством получена нота Протокольного департамента МИД КНДР, адресованная всем аккредитованным в Пхеньяне посольствам и представительствам международных организаций, в которой сообщается, что иностранным гражданам вновь разрешено посещать Первый универмаг, пхеньянский привокзальный универмаг, Детский универмаг, торговый центр на улице Кванбок и универмаг "Потхонган", - говорится в сообщении.

Как отмечает посольство, очередное ослабление ограничительных мер, которые действуют здесь с начала февраля, "свидетельствует об эффективности проводимого руководством КНДР комплекса мероприятий по предотвращению проникновения в страну коронавирусной инфекции".

Власти КНДР с начала февраля в качестве превентивной меры против распространения коронавируса отменили регулярные международные авиарейсы и отправку пассажирских поездов в Китай и Россию, сотрудникам иностранных посольств рекомендовали не покидать территории представительств и дипломатического квартала Пхеньяна. Въезд иностранцев на территорию КНДР, а также их выезд из страны были полностью прекращены. При этом, согласно сообщениям центральных СМИ страны, на территории народной республики за все время карантина не было зафиксировано ни одного случая заболевания, вызванного коронавирусом.

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КНДРПандемия коронавируса нового типа
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