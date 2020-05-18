СК начал проверки о невыплате доплат медикам за работу с зараженными коронавирусом

МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил оперативно реагировать на обращения медиков в связи с невыплатой им компенсаций за работу с зараженными коронавирусом. Как сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства, проверки проводятся более чем в 20 регионах.

"Председателем Следственного комитета дано поручение руководителям территориальных следственных органов оперативно реагировать на сообщения в СМИ и обращения медицинских работников, принимающих участие в оказании помощи больным коронавирусом, о невыплате им в полном или частичном объеме денежных компенсаций, - сообщили в СК. - Проверки по таким сообщениям уже проводятся в Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, Северной Осетии, Якутии, в Мурманской, Новосибирской, Рязанской, Иркутской, Владимирской, Кемеровской, Орловской, Новгородской, Вологодской, Нижегородской, Архангельской, Смоленской, Белгородской областях, в Краснодарском, Пермском краях и других регионах".

В частности, СМИ сообщали, что в городе Дивногорске в Красноярском крае 17 сотрудников скорой помощи обратились к депутату в связи с невыплатой им надбавок за работу с заразившимися коронавирусом пациентами. Также медики жаловались на отсутствие средств индивидуальной защиты. По данному факту проводится проверка. "Следственные органы Следственного комитета намерены и в дальнейшем незамедлительно принимать решения по заявлениям врачей и медицинского персонала, которые задействованы в борьбе с коронавирусной инфекцией, о проведении проверок по фактам нарушения их прав, а при наличии оснований давать им принципиальную правовую оценку", - добавили в СК. Бастрыкин поручил установить все причины нарушения прав медиков.

Кроме того, в СМИ появилось видео о выброшенных в лесу в Нижегородской области десятке коробок с вакциной от гриппа с неистекшим сроком годности. Глава СК поручил руководству регионального главка подробно доложить обо всех обстоятельствах произошедшего.