В Словении разрешили проведение массовых мероприятий с участием до 50 человек

ЛЮБЛЯНА, 18 мая. /ТАСС/. Указ, разрешающий проведение массовых мероприятий с участием не более 50 человек на территории Словении, вступил в силу в понедельник. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте правительства республики.

"Указ разрешает собрания в количестве до 50 человек, в случае, если возможно обеспечить минимальный контакт между людьми в соответствии с рекомендациями Национального института общественного здоровья, - говорится в заявлении. - При организации общественных мероприятий организатор должен удостовериться в том, что люди соблюдают указанные меры". Речь идет о соблюдении социальной дистанции в полтора метра и использовании медицинских защитных масок. Этот указ прекращает действие полного запрета на проведение массовых мероприятий, введенного властями в начале эпидемии коронавируса.

Первый случай заражения коронавирусом в Словении был зафиксирован 4 марта. С тех пор число инфицированных возросло до 1 466, умерли 104 человека. Большая часть заразившихся находится в самоизоляции по месту жительства, госпитализируют лишь лиц с тяжелыми симптомами.

Режим карантина для предотвращения распространения коронавируса ввели в Словении 16 марта. Были закрыты все учреждения, кроме жизненно необходимых, власти ограничили въезд на территорию страны из-за рубежа. 30 марта вступил в силу запрет на выезд из муниципалитета постоянного проживания без весомой причины - поездка на работу, уход за тяжелобольными родственниками, визит к врачу.

В связи с постепенным улучшением эпидемической ситуации в конце апреля словенские власти начали постепенное смягчение ограничительных мер. Премьер-министр республики Янез Янша объявил об окончании эпидемии коронавируса в стране 15 мая, теперь границы Словении открыты для всех жителей ЕС. Снова работают рестораны, магазины и другие предприятия сферы услуг. Также был отменен запрет на поездки между регионами страны без уважительной причины.