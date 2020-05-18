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МГУ перевел защиты диссертаций в онлайн-формат

Для этого университет разрабатывает собственное технологическое решение, говорится в сообщении

МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. МГУ имени М.В. Ломоносова внедрит в вузе систему проведения защит диссертаций на соискание степени кандидата или доктора наук в удаленном режиме на время ограничений, связанных с пандемией. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба вуза.

"МГУ имени М.В. Ломоносова принял решение о внедрении в вузе системы проведения защит диссертаций в удаленном интерактивном режиме с использованием современных дистанционных онлайн-технологий. Для этого университет разрабатывает собственное технологическое решение. Нормативные документы о введении нового порядка защит диссертаций в МГУ утвердил ректор академик Виктор Садовничий", - говорится в сообщении.

Речь идет о публичных защитах диссертаций на соискание ученых степеней кандидата и доктора наук. В случае успешной защиты авторам этих работ будут присуждаться степени и выдаваться дипломы обладателей ученых степеней Московского университета установленного государственного образца.

"Решение о начале апробации новой дистанционной процедуры защит диссертаций возобновит процесс подготовки научных кадров, приостановленный по всей стране в части присуждения ученых степеней в связи с наложенными ограничениями. Опыт МГУ в этом направлении позволит наладить функционирование единой системы научной аттестации России в непростых условиях, вызванных пандемией", - цитирует пресс-служба Садовничего.

В 2016 году МГУ получил право самостоятельного присуждения ученых степеней и стал первым вузом страны, разработавшим и успешно организовавшим собственную систему присуждения. За это время состоялось более 1 200 защит диссертаций и выдано более 1 000 дипломов кандидата и доктора наук МГУ.

Теги
РоссияСадовничий, Виктор Антонович
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