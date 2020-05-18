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Пандемия коронавируса нового типа

В администрации астраханского губернатора выявили еще два случая заражения коронавирусом

Глава региона Игорь Бабушкин с заболевшими не контактировал

АСТРАХАНЬ, 18 мая. /ТАСС/. Тесты на коронавирус дали положительный результат еще у двоих сотрудников администрации губернатора Астраханской области, работники и контактировавшие с ними отправлены на изоляцию. Глава региона Игорь Бабушкин с заразившимися не контактировал, контакты членов правительства сейчас уточняются, рассказал ТАСС представитель регионального оперштаба Павел Паутов в понедельник.

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В субботу губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин на своей странице в Instagram сообщил о том, что у технического сотрудника администрации диагностирован коронавирус. Работники подразделения были отправлены на самоизоляцию, а руководство области, члены правительства и оперативного штаба сдали тесты на COVID-19.

"Выявили еще два случая заражения [коронавирусом], сотрудники ушли на самоизоляцию. У губернатора контактов не было, за них [членов правительства] сказать не могу, на месте люди разбираются", - рассказал Паутов.

Он добавил, что предварительные тесты на коронавирус у губернатора и членов правительства отрицательные.

В Астраханской области, по данным областного минздрава, выявлено 1099 случаев заражения коронавирусом. За все время эпидемии выздоровели 426 человек, семь пациентов умерли.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились около 4,5 млн человек, свыше 305 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 290 678 случаев заражения, выздоровели 70 209 человек, умерли 2 722. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

 

Теги
РоссияАстраханская областьБабушкин, Игорь ЮрьевичПандемия коронавируса нового типа
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