В Европе массово ослабляют карантин, введенный из-за коронавируса

МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. Коронавирус нового типа продолжает быстрыми темпами распространяться в Бразилии: согласно данным, которые обнародовал в воскресенье вечером бразильский Минздрав, общее количество заразившихся с начала пандемии превысило 241 тыс. человек.

По этому показателю Бразилия вплотную приблизилась к занимающей третье место в мире Великобритании, где, согласно воскресным данным, насчитывалось свыше 243 тыс. инфицированных.

Абсолютное мировое лидерство по-прежнему сохраняется за США (около 1,5 млн заразившихся, примерно треть от общемирового количества), на втором месте идет Россия (почти 282 тыс.), при этом смертность от вызываемого новым коронавирусом заболевания остается в РФ на крайне низком уровне.

Страны Европы, где в последние две недели темпы распространения инфекции заметно сократились, массово ослабляют карантинные ограничения, введенные из-за пандемии коронавируса.

Америка впереди Европы

"Число заражений коронавирусом сильно снижается на всей территории Соединенных Штатов, за несколькими исключениями", - написал в воскресенье президент США Дональд Трамп на своей странице в Twitter.

По информации Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе данных федеральных и местных властей, в США с начала пандемии зафиксировано более 1,48 млн случаев заражения коронавирусом, выздоровели свыше 268 тыс. человек. США занимают первое место в мире не только по количеству инфицированных, но и по числу летальных исходов - более 89,3 тыс.

В Бразилии количество случаев инфицирования коронавирусом за последние сутки увеличилось почти на 8 тыс. и превысило 241 тыс. По этому показателю страна занимает второе место в Америке и четвертое в мире. Согласно официальной статистике, количество летальных исходов превысило 16,1 тыс., причины еще 2 450 смертей, которые также могут быть связаны с этой инфекцией, выясняются.

Свыше 77 тыс. случаев заражения коронавирусом, согласно последним данным, выявлено в Канаде, к 50-тысячному рубежу приближается общее количество инфицированных в Мексике.

В целом в Северной и Южной Америке, по статистике Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) на воскресенье, насчитывалось около 1,97 млн случаев заражения коронавирусом, причем более 57 тыс. из них были выявлены за последние сутки. Прирост оказался более чем в 2,5 раза больше, чем в Европе (22,1 тыс. новых инфицированных за сутки; в общей сложности - 1,87 млн случаев заражения).

Америка обогнала Европу и по приросту числа летальных исходов за сутки (соответственно 3 742 и 1 228 умерших), однако по общему их количеству Европа (около 166 тыс.) по-прежнему заметно обгоняет страны Северной и Южной Америки (примерно 119 тыс.).

Европа отменяет карантин

Снижение темпов распространения инфекции позволило европейским государствам, в том числе и больше других пострадавшим от пандемии коронавируса, приступить к массовому ослаблению или почти полной отмене карантинных мер.

С понедельника практически отменяется карантин в Италии: возобновляется работа всех магазинов, торговых центров, заведений общепита, парикмахерских и салонов красоты. В храмах возобновляются службы в присутствии верующих. Разрешено открыть музеи и посещать пляжи, снимаются ограничения на передвижение внутри регионов, однако переезды между регионами пока запрещены. Сохраняются меры социального дистанцирования, предписано ношение защитных масок и перчаток во всех закрытых помещениях и общественном транспорте. Италия находится на шестом месте в мире по количеству инфицированных (более 225 тыс. человек) и на третьем - по числу умерших (свыше 31,9 тыс.).

В Испании, за исключением Мадрида и Барселоны, бары, кафе и рестораны смогут открыть террасы для посетителей, с некоторыми ограничениями возобновят работу торговые точки площадью до 400 кв. м, спортзалы, музеи, театры, церкви. Откроются отели, но без зон общего пользования и обеденных залов. Сохраняется запрет на передвижение между регионами, необходимо в обязательном порядке носить маски в общественном транспорте и сохранять дистанцию. Испания пятая в мире по количеству инфицированных (свыше 231 тыс.) и числу умерших (более 27,6 тыс). 17 мая было объявлено, что впервые за два месяца в Испании за сутки из-за коронавируса умерли менее ста человек.

Новые этапы снятия санитарных ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса, начинаются в понедельник в Греции, Ирландии, Польше, Португалии и Эстонии.

Рост в Индии

Новый рекорд роста числа инфицированных - 5 242 случая за сутки - установлен в Индии. Общее количество выявленных случаев заражения коронавирусом в стране к утру понедельника превысило 96 тыс., сообщило Министерство здравоохранения и благосостояния семьи. Предыдущий рекорд роста заболевших за 24 часа был установлен сутками ранее и составлял 4 987 случаев.

По данным Минздрава Индии, в настоящее время в больницах страны проходят лечение 56 316 заразившихся коронавирусом, 36 824 человека выздоровели, умерли 3 029 человек.

На фоне роста темпов распространения инфекции власти Индии в воскресенье решили продлить режим строгой всеобщей изоляции до 31 мая включительно.

По общему количеству заразившихся Индия уже обогнала Китай, где с момента самой первой вспышки коронавируса в конце 2019 года выявлено около 83 тыс. инфицированных, в том числе семь - за последние сутки.

При этом по количеству умерших - 4 634 человека - Китай заметно обгоняет Индию, однако летальные исходы вызываемого коронавирусом заболевания в КНР уже довольно длительное время не фиксируются.