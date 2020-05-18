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Пандемия коронавируса нового типа

Дмитрий Песков рассказал о своем состоянии

Пресс-секретарь президента сообщил, что пока продолжает лечение после заражения коронавирусом

МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков продолжает лечение после заражения коронавирусной инфекцией. Об этом он сообщил ТАСС.

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"Пока лечусь", - сказал Песков, отвечая на вопрос о своем самочувствии и планах выписаться из больницы. Представитель Кремля также поблагодарил за заботу о его здоровье.

С начала распространения пандемии в России коронавирусом помимо Пескова заразились, в частности, премьер-министр Михаил Мишустин, глава Минстроя Владимир Якушев, глава Минкультуры Ольга Любимова и министр науки и высшего образования Валерий Фальков. Якушев, как стало известно 8 мая, был выписан из стационара для дальнейшего лечения дома. Любимова и Фальков выздоровели и вернулись к работе.

Что касается главы правительства, то как сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко, Мишустин идет на поправку и уже на этой неделе может выйти на работу.

Теги
РоссияПесков, Дмитрий СергеевичПандемия коронавируса нового типа
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