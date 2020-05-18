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Супруга Ярошенко сообщила, что его сокамерников переводят из тюрьмы под домашний арест

По словам Виктории Ярошенко, россиянина эта мера не коснулась

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 18 мая. /ТАСС/. Администрация американской тюрьмы Данберри, где содержится летчик Константин Ярошенко, приступила к массовому переводу заключенных под домашний арест. Россиянина эта мера не коснулась, сообщила ТАСС в понедельник его супруга Виктория Ярошенко.

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"В пятницу раздали бланки заявлений на выход под домашний арест, но не всем. Константину, конечно, не выдали", - сказала собеседница агентства, отметившая, что такие бланки получили больше половины заключенных, содержащихся с Ярошенко в одной камере.

Поводом для таких мер со стороны администрации тюрьмы, по словам жены летчика, стало решение суда в штате Коннектикут о переводе под домашний арест заключенных, у которых есть хронические заболевания.

В тюрьме продолжается тестирование на коронавирус, однако пока оно затронуло лишь заключенных, которые содержатся в небольших камерах. "У них есть блок, где всего по два человека сидят в камере, - рассказала Ярошенко. - Сделали тесты 30 заключенным, у восьми из них тест показал положительный результат. Представьте, что будет в тех блоках, где в камере содержится по сто человек, как у Константина".

20 апреля адвокат Алексей Тарасов сообщал агентству, что Ярошенко "испытывает все симптомы, связанные с коронавирусом", и считает, что был инфицирован. По словам супруги россиянина, в исправительном учреждении сложилась неблагоприятная ситуация с распространением инфекции, при этом администрация не спешит брать пробы у Ярошенко на коронавирус.

Ярошенко был приговорен в США 7 сентября 2011 года к 20 годам лишения свободы. Он полностью отрицает вину, считает свой арест провокацией, а дело - сфабрикованным. В США Ярошенко был доставлен из Либерии, где его арестовали 28 мая 2010 года. Действовавшие под прикрытием агенты Федерального управления США по борьбе с распространением наркотиков якобы уличили россиянина в преступных намерениях по транспортировке крупной партии кокаина.

Теги
СШАРоссияДело летчика ЯрошенкоПандемия коронавируса нового типа
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