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Пандемия коронавируса нового типа
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Прокуратура проверяет сообщения об утечке данных нарушителей самоизоляции в Москве

Как ранее сообщила газета "Коммерсантъ", на сервисах по оплате штрафов по уникальному идентификатору можно найти персональные данные нарушителя - его ФИО и паспортные данные
Описание
© Сергей Бобылев/ТАСС

МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. Прокуратура Москвы начала проверку по сообщениям СМИ об утечке паспортных данных граждан, оштрафованных за нарушение режима самоизоляции. Об этом ТАСС в понедельник сообщила руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова. 

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"Прокуратура Москвы организовала проверку по сообщению, размещенному в СМИ, о возможном распространении персональных данных лиц, подвергнутых административному штрафу", - сказала она. 

Ранее газета "Коммерсантъ" со ссылкой, в том числе на телеграм-каналы, написала, что на сервисах по оплате штрафов по уникальному идентификатору начислений штрафов за нарушение самоизоляции в Москве можно найти персональные данные нарушителя - его фамилию, имя и отчество и паспортные данные.

На 10 мая в Москве было выписано 35 тыс. таких штрафов. "Прокуроры проверят исполнение ответственными должностными лицами федерального законодательства о персональных данных и при наличии оснований рассмотрят вопрос о принятии мер прокурорского реагирования", - добавила Нефедова.

Теги
РоссияПандемия коронавируса нового типа
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